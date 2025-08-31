Închide meniul
Imagini dezolante din MP al Ţărilor de Jos. Norris şi Leclerc s-au aşezat pe iarbă lângă circuit, după ce au ieşit din cursă - Antena Sport

Home | Formula 1 | Imagini dezolante din MP al Ţărilor de Jos. Norris şi Leclerc s-au aşezat pe iarbă lângă circuit, după ce au ieşit din cursă
Imagini dezolante din MP al Ţărilor de Jos. Norris şi Leclerc s-au aşezat pe iarbă lângă circuit, după ce au ieşit din cursă

Lando Norris a avut probleme la monopost şi a fost nevoit să abandoneze cursa din Marele Premiu al Ţărilor de Jos. Pilotul britanic de la McLaren s-a aşezat pe iarbă lângă circuit, oferind imagini dezolante. Camerele s-au mutat şi asupra lui Charles Leclerc, care de asemenea privea cursa de pe margine, aşezat pe iarbă, el fiind nevoit să abandoneze după un accident cu Kimi Antonelli.

18:53
Pep Guardiola a răbufnit după un nou eşec al lui Manchester City: “Am uitat să jucăm fotbal”
18:49
LIVE SCOREPremier League, etapa 3: Liverpool – Arsenal 0-0. Manchester City, învinsă dramatic de Brighton
18:40
Inter – Udinese LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu, fața în față cu echipa lui Răzvan Sava
18:30
LIVE SCOREBotoşani – Universitatea Craiova 0-0. Ocazie mare ratată de oltenii lui Mirel Rădoi
18:28
FC Argeş – Metaloglobus 2-1! Golurile, marcate în primele 15 minute! Echipa lui Bogdan Andone a urcat pe locul 4
18:22
Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc
