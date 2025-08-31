Imagini dezolante din MP al Ţărilor de Jos. Norris şi Leclerc s-au aşezat pe iarbă lângă circuit, după ce au ieşit din cursă - Antena Sport

Video Imagini dezolante din MP al Ţărilor de Jos. Norris şi Leclerc s-au aşezat pe iarbă lângă circuit, după ce au ieşit din cursă

Lando Norris a avut probleme la monopost şi a fost nevoit să abandoneze cursa din Marele Premiu al Ţărilor de Jos. Pilotul britanic de la McLaren s-a aşezat pe iarbă lângă circuit, oferind imagini dezolante. Camerele s-au mutat şi asupra lui Charles Leclerc, care de asemenea privea cursa de pe margine, aşezat pe iarbă, el fiind nevoit să abandoneze după un accident cu Kimi Antonelli.