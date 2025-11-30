Gigi Becali, atac la brigada de arbitraj: "Nu a fost penalty la Târnovanu" - Antena Sport

Gigi Becali i-a lau apărarea lui Ştefan Târnovanu la finalul partidei cu Farul. Ce s-a întâmplat? În minutul 34, Tănasă a urmărit o minge deviată în careul roş-albaştrilor, moment în care a fost doborât de portarul celor de la FCSB.

Imediat, arbitrul Rareş Vidican a fluierat penalty. Ionuţ Larie a marcat de la punctul cu var, iar bucureştenii au avut emoţii până la final. Totuşi, Gigi Becali crede că a fost o eroare de abitraj a centralului Rareş Vidican, care, din punctul de vedere al latifundiarului, trebuia să fie ajutat de VAR, acolo unde se afla Sebastian Colţescu.

“Nu este penalty. Târnovanu pune mâna pe minge. E portar, întinde mâna la minge. Se întinde la minge. Ce să facă portarul? Să nu mai întindă mâna. S-a aruncat la minge, ce să-i facă, să-l ocoloească? La fel, la final a dat şase minute de prelungire”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 18-a din Superligă.