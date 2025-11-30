Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Afacerea cu care Gigi Becali a făcut primul milion de euro. Povestea basculantei cu bani: "I-am descărcat în curte" - Antena Sport

Home | Extra | Afacerea cu care Gigi Becali a făcut primul milion de euro. Povestea basculantei cu bani: “I-am descărcat în curte”

Afacerea cu care Gigi Becali a făcut primul milion de euro. Povestea basculantei cu bani: “I-am descărcat în curte”

Radu Constantin Publicat: 30 noiembrie 2025, 16:41

Comentarii
Afacerea cu care Gigi Becali a făcut primul milion de euro. Povestea basculantei cu bani: I-am descărcat în curte

Gigi Becali / Profimedia Images

Gigi Becali este acum printre cei mai bogaţi români, cu o avere estimată la aproximativ 1.2 miliarde de euro. Puţini români ştiu însă care a fost prima afacere cu care Gigi Becali a făcut primul milion de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Caderea regimului comunist l-a găsit pe Gigi Becali cu o avere de 3 milioane de lei (aproximativ 150.000 de dolari). Bani ce însemnau o mică avere, ţinând cont de ce restricţii erau în ţară, în perioada dictatorului Nicolae Ceausescu.

Prima afacere a lui Gigi Becali în România

Prima afacere a lui Gigi Becali, făcută imediat după Revoluăie, a fost aducerea, din Turcia, de blugi şi tricouri. “Când toată lumea se ducea la turci să ia 2-3 perechi de blugi, eu aduceam cu tirurile. Îi băgam direct în en-gros-uri, iar banii îi primeam pe loc. Nu mă interesa pe mine dacă se vindeau sau cât timp le trebuia pentru a scăpa de marfă. Aduceam şi 10 tiruri de blugi pe săptămână. Banii îi rulam mereu, în fiecare zi”, îşi aduce aminte Gigi Becali.

Apropiati ai patronului Stelei au povestit cum într-o zi, după ce a primit bani de la mai multe en-gros-uri pe care le aprovizionase cu haine aduse de la Turci, Gigi Becali a venit acasă, într-o seară, cu o basculantă de bani. “I-am descărcat în curte, pentru ca nu aveam unde să-i pun, m-am dus în casă, am luat o folie de celofan şi i-am acoperit, pentru că mi-era teamă să nu plouă peste noapte şi să-i ude”, a rememorat latifundiarul din Pipera episodul muntelui de bani din curte.

Ce avere are acum Gigi Becali

Publicațiile de specialitate n-au mai făcut de ani buni o estimare a averii lui Gigi Becali, dar aceasta ar fi aproximată la 1,2 miliarde de euro, făcându-l printre cei mai bogați români. La finalul anului 2024, Gigi Becali a intrat în Camera Deputaților și a fost astfel obligat să-și afișeze declarația de avere. Însă multe dintre bunurile pe care le deține, printre care și celebrul palat din Aleea Alexandru, nu figurează în declarația de avere. Pentru a nu intra într-un conflict de interese, Gigi Becali a trecut o parte din bunurile sale pe numele celor trei fiice: Teodora, Alexandra și Cristina.

Reclamă
Reclamă

Ce pensie primeşte Gigi Becali

Pensia lui Gigi Becali a scăzut cu 300 de lei, după măsurile fiscale anunțate de Guvernul Bolojan. Astfel, Gigi Becali primeşte acum mai puțini bani din pensie, după ce Guvernul a decis că pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei vor suporta plata CASS de 10%. Patronul roș-albaștrilor primește pensie pentru mandatul de europarlamentar pe care l-a avut și, potrivit declarației de avere, anul trecut a încasat aproape 6.000 de lei în fiecare lună. Cum pensia lui Gigi Becali a scăzut, el încaseză acum 5.700 de lei lunar.

 

 

"Ziua Z" pentru mașinile vechi din Madrid. Şoferii, nevoiți să-și vândă autoturismele pe 100 € la dezmembrări"Ziua Z" pentru mașinile vechi din Madrid. Şoferii, nevoiți să-și vândă autoturismele pe 100 € la dezmembrări
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Preţul unui meniu tradiţional la cel mai aşteptat târg de Crăciun din Bucureşti: "E un târg mai balcanic aşa"
Observator
Preţul unui meniu tradiţional la cel mai aşteptat târg de Crăciun din Bucureşti: "E un târg mai balcanic aşa"
Locul de vis unde se căsătoresc Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Cei doi au ales o destinație aparte
Fanatik.ro
Locul de vis unde se căsătoresc Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Cei doi au ales o destinație aparte
16:25
LIVE SCOREPisa – Inter 0-0. Echipa lui Laurențiu Reghecampf joacă şi ea în Liga Campionilor. Dennis Man, doar rezervă la PSV
15:55
Singurele șanse ale lui Max Verstappen să rămână în lupta la titlu: “Să faci asta e aproape imposibil”
15:54
Peter Bosz a dat cărţile pe faţă: de ce nu a jucat Dennis Man în meciul cu Volendam
15:30
Cursa Marelui Premiu din Qatar, LIVE VIDEO (18:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole
15:13
Moment inedit în Anglia! Penalty repetat după o fază identică cu cea care a aruncat în aer lumea fotbalului
14:45
VIDEORomânia – Germania 5-8. Tricolorii au pierdut primul meci de la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025, în AntenaPLAY
Vezi toate știrile
1 FotoAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul 2 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu din Qatar. Cursa e duminică de la 18:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY) 3 “Asta mi-a spus” Decizia lui Nicolae Stanciu în privinţa viitorului său! 4 Patronul cu care Mircea Lucescu a făcut istorie cumpără un club din Liga 1. “Discuţii avansate” 5 Marea companie din România care i-a adus lui Cristi Borcea “300 de milioane de euro”. Afaceristul a recunoscut 6 Salariul incredibil pe care românul Cristi Chivu îl are la Inter. Ce bani au Mircea Lucescu şi Cosmin Olăroiu
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând