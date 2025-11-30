Afacerea cu care Gigi Becali a făcut primul milion de euro. Povestea basculantei cu bani: "I-am descărcat în curte" - Antena Sport

Gigi Becali este acum printre cei mai bogaţi români, cu o avere estimată la aproximativ 1.2 miliarde de euro. Puţini români ştiu însă care a fost prima afacere cu care Gigi Becali a făcut primul milion de euro.

Caderea regimului comunist l-a găsit pe Gigi Becali cu o avere de 3 milioane de lei (aproximativ 150.000 de dolari). Bani ce însemnau o mică avere, ţinând cont de ce restricţii erau în ţară, în perioada dictatorului Nicolae Ceausescu.

Prima afacere a lui Gigi Becali în România

Prima afacere a lui Gigi Becali, făcută imediat după Revoluăie, a fost aducerea, din Turcia, de blugi şi tricouri. “Când toată lumea se ducea la turci să ia 2-3 perechi de blugi, eu aduceam cu tirurile. Îi băgam direct în en-gros-uri, iar banii îi primeam pe loc. Nu mă interesa pe mine dacă se vindeau sau cât timp le trebuia pentru a scăpa de marfă. Aduceam şi 10 tiruri de blugi pe săptămână. Banii îi rulam mereu, în fiecare zi”, îşi aduce aminte Gigi Becali.

Apropiati ai patronului Stelei au povestit cum într-o zi, după ce a primit bani de la mai multe en-gros-uri pe care le aprovizionase cu haine aduse de la Turci, Gigi Becali a venit acasă, într-o seară, cu o basculantă de bani. “I-am descărcat în curte, pentru ca nu aveam unde să-i pun, m-am dus în casă, am luat o folie de celofan şi i-am acoperit, pentru că mi-era teamă să nu plouă peste noapte şi să-i ude”, a rememorat latifundiarul din Pipera episodul muntelui de bani din curte.

Ce avere are acum Gigi Becali

Publicațiile de specialitate n-au mai făcut de ani buni o estimare a averii lui Gigi Becali, dar aceasta ar fi aproximată la 1,2 miliarde de euro, făcându-l printre cei mai bogați români. La finalul anului 2024, Gigi Becali a intrat în Camera Deputaților și a fost astfel obligat să-și afișeze declarația de avere. Însă multe dintre bunurile pe care le deține, printre care și celebrul palat din Aleea Alexandru, nu figurează în declarația de avere. Pentru a nu intra într-un conflict de interese, Gigi Becali a trecut o parte din bunurile sale pe numele celor trei fiice: Teodora, Alexandra și Cristina.