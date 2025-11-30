Charalambous: "Această victorie contează mult!" Ce a spus şi despre penalty-ul la Târnovanu - Antena Sport

Elias Charalambous crede că FCSB cunoaşte iar spiritul echipei care vrea performanţă. “Presiunea e mereu la noi în club. Am venit după o săptămână dificilă, trebuia să ajungem direct aici, am avut probleme cu zborul, accidentări. Bîrligea lovit, Ngezana care a spus că e obosit, toate aceste lucruri au făcut treaba mai dificilă, dar astăzi am simțit că am avut spirit de luptă. Totuși, nu sunt nimic mai mult decât trei puncte. Este un drum lung, așa că trebuie să o ținem tot așa în continuare. Știam că trebuie să câștigăm ca să urcăm în clasament. Luăm meci cu meci, acum avem Cupa României. Am zis că am simțit că spirtul de echipă pare că a revenit. Băieții au simțit că nu sunt doar jucători de fotbal, ci că au și trăiri. Am avut probleme și a trebuit să găsim soluții. De asta zic că această victorie contează mult”, a spus tehnicianul.
Întrebat de accidentările lui Miculescu, Olaru şi Tănase, Elias Charalambous a declarat: “Trebuie să vedem mâine, vom face teste, verificări, să vedem cât de serioase sunt problemele”.
Cât priveşte penalty-ul la Târnovanu, antrenorul crede că nu trebuia acordat. “Nu putem vorbi despre penalty, așa sunt regulile de la LPF. Altfel, o să fim suspendați. Eu zic ce simt, ci că Târnovanu a atins mingea. Trebuie să ne conformăm regulilor. Nu știu dacă părerea mea e una greșită sau nu”, a declarat Charalambous.
Farul şi FCSB s-au întâlnit în etapa a 18-a din Liga 1. Meciul a fost unul extrem de important pentru FCSB, chiar dacă mai sunt 13 meciuri până la finalul sezonului regulat. Victoria a adus liniştea la echipă, după scandalurile din ultima vreme. Totodată, trupa lui Elias Charalambous păstrează şanse pentru play-off, ajungând pe locul 9, cu 24 de puncte.
