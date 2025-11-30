Salariul fabulos pe care îl câştigă un jucător al Universităţii Craiova. E cel mai bine plătit jucător din Liga 1! - Antena Sport

Nu FCSB are cel mai bine plătit jucător din Liga 1, ci Universitatea Craiova. Gigi Becali este cu dare de mână când vine vorba de transferuri, dar la salarii Mihai Rotaru plăteşte mai bine. Dacă la FCSB, Tănase a devenit cel mai bine plătit jucători, după ce a câştigat 1 milion de euro, cu tot cu bonsuri, la salariu Cicâldău câştigă mai bine!

Fără bonusuri, Alex Cicâldău încasează 75.000 de euro pe lună la Universitatea Craiova, sumă care e plătită atât de echipa lui Rotaru, cât şi de Galatasaray în acest sezon

”Cicâldău e cel mai bine plătit jucător din România. În momentul ăsta, Craiova are primii trei jucători cel mai bine plătiți din România, cu mult peste ceilalți”, declara Daniel Stanciu în momentul în care jucătorul semna cu Universitatea. Craiova avea atunci alţi doi jucători cu salarii mari, Alex Mitriță şi Ivan.

Tănase e cel mai bine plătit jucător la FCSB

De când a revenit la FCSB, Florin Tănase s-a dovedit om de bază şi cu siguranţă şi de numele lui s-au legat ultimele performanţe ale echipei. Munca lui a fost răsplătită din plin de Gigi Becali.

„Tănase a luat 1 milion anul trecut. I-a luat omul din calificări, a câștigat banii pe munca lui. Lui Tănase îi dau 30.000 pe lună și el din bonusuri poate ajunge la 1 milion. (n.r. – dacă pleacă Tănase) Eee, mai se alinta el, că am ofertă de acolo, că am ofertă de acolo, vrăjeală, că poate…