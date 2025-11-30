David Miculescu, prima reacţie despre accidentare: "Trag în continuare" - Antena Sport

David Miculescu a marcat şi a avut o evoluţie pe placul suporterilor, dar şi a lui Gigi Becali. În minutul 45, el a resimţit o accidentare, apoi a fost schimbat.

La finalul partidei de la Ovidiu, David Miculescu a vorbit despre golul marcat, dar şi despre situaţia lui medicală.

”Sunt bucuros că am reușit să înscriu, să luăm cele trei puncte. Această victorie vine foarte bine, chiar aveam nevoie de puncte. Am și vorbit că va fi o perioadă grea până la vacanță. Suntem focusați să câștigăm. Golul a venit foarte bune, după ce am înscris la Hermannstadt, sunt foarte bucuros. De la meciul cu Petrolul simțeam ceva la adductori, o jena, am zis că poate e ceva ușor, luam antiinflamator. La Belgrad am simțit iar și tot timpul mă durea. Acum înainte de meci am făcut un masaj și când m-am răcit am început să simt iar dureri. Vom vedea cu staff-ul medical, mâine (n.r. luni, 1 decembrie) voi face niște investigații și vom vedea ce am. Dacă nu am nimic grav, trag în continuare”, a spus David Miculescu pentru digisport.ro.