Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Concurenţă uriaşă pentru Gigi Becali! A fost anunţată oferta de 2.5 milioane de euro - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Concurenţă uriaşă pentru Gigi Becali! A fost anunţată oferta de 2.5 milioane de euro

Concurenţă uriaşă pentru Gigi Becali! A fost anunţată oferta de 2.5 milioane de euro

Dan Roșu Publicat: 30 noiembrie 2025, 14:19

Comentarii
Concurenţă uriaşă pentru Gigi Becali! A fost anunţată oferta de 2.5 milioane de euro

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

Gigi Becali l-a dorit la FCSB pe Mario Tudose, dar FC Argeş susţine, prin vocea lui Dani Coman, că are o ofertă de 2.5 milioane de euro pentru fundaşul de 20 ani cotat la 700.000 de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a forţat transferul fundaşului central, în ultimele zile din mercato de vară, încercând însă o manevră prin care să o fenteze pe Benfica, echipă care va primi jumătate din ulterioara sumă de transfer. Totul a picat însă atunci, urmând un scandal imens între oficialii argeşeni şi patronul de la FCSB.

Ofertă de 2.5 milioane de euro pentru Mario Tudose

“Va fi o problemă. Sunt discuţii pentru ambii jucători (n.r. Sadriu şi Tudose). Nu avem nicio ofertă concretă pentru niciunul dintre ei, dar sunt discuţii înaintate pentru ambii jucători.

Ambele din străinătate. Din SuperLiga nimic care să ne satisfacă pe noi. Au fost discuţii şi din SuperLiga, dar discuţiile sunt mai avansate cu echipele din străinătate. Avem o discuţie pentru Mario Tudose la un preţ de peste 2,5 milioane de euro”, a spus Dani Coman, citat de fanatik.ro.

Mario Tudose are 20 de meciuri disputate în toate competiţiile acestui sezon, pentru FC Argeş. El şi-a trecut în cont şi un assist.

Reclamă
Reclamă

Portughezii au scris despre schema încercată de români

“Româneasca” despre care s-a vorbit în septembrie a ajuns şi la urechile portughezilor. Concret, FCSB ar fi plătit în acte doar 400.000 de euro, ca suma de 200.000 de euro să ajungă la lusitani. Ulterior, FCSB ar mai fi cumpărat de la FC Argeş un alt jucător, pentru 600.000 de euro.

“Incredibil! S-a discutat o schemă în România pentru a o păcăli pe Benfica. Mario Tudose, un fundaș central care a fost doi ani la Benfica, este protagonistul unui episod bizar în care mai sunt implicați Gigi Becali și mulți bani”, au scris cei de la abola.pt.

"Ziua Z" pentru mașinile vechi din Madrid. Şoferii, nevoiți să-și vândă autoturismele pe 100 € la dezmembrări"Ziua Z" pentru mașinile vechi din Madrid. Şoferii, nevoiți să-și vândă autoturismele pe 100 € la dezmembrări
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Preţul unui meniu tradiţional la cel mai aşteptat târg de Crăciun din Bucureşti: "E un târg mai balcanic aşa"
Observator
Preţul unui meniu tradiţional la cel mai aşteptat târg de Crăciun din Bucureşti: "E un târg mai balcanic aşa"
A fugit la 18 ani din Ucraina devastată de război și a ajuns campion la sumo în Japonia. Povestea fabuloasă a tânărului Danylo
Fanatik.ro
A fugit la 18 ani din Ucraina devastată de război și a ajuns campion la sumo în Japonia. Povestea fabuloasă a tânărului Danylo
17:12
Christian Horner, refuzat de o echipă din Formula 1: “Nu se va întâmpla”
17:09
Pleacă Daniel Pancu după înfrângerea şoc cu FC Argeş? Anunţul oficial: “S-a simţit”
17:02
LIVE SCOREPisa – Inter 0-0. Echipa lui Laurențiu Reghecampf joacă şi ea în Liga Campionilor. Dennis Man, doar rezervă la PSV
17:00
Cursa Marelui Premiu din Qatar, LIVE VIDEO (18:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Norris poate cuceri titlul mondial
16:54
Manuel Neuer poate pleca de la Bayern Munchen după 15 ani! Anunţul nemţilor
15:55
Singurele șanse ale lui Max Verstappen să rămână în lupta la titlu: “Să faci asta e aproape imposibil”
Vezi toate știrile
1 FotoAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul 2 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu din Qatar. Cursa e duminică de la 18:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY) 3 Patronul cu care Mircea Lucescu a făcut istorie cumpără un club din Liga 1. “Discuţii avansate” 4 “Asta mi-a spus” Decizia lui Nicolae Stanciu în privinţa viitorului său! 5 Marea companie din România care i-a adus lui Cristi Borcea “300 de milioane de euro”. Afaceristul a recunoscut 6 Salariul incredibil pe care românul Cristi Chivu îl are la Inter. Ce bani au Mircea Lucescu şi Cosmin Olăroiu
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând