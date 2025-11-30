Concurenţă uriaşă pentru Gigi Becali! A fost anunţată oferta de 2.5 milioane de euro - Antena Sport

Gigi Becali l-a dorit la FCSB pe Mario Tudose, dar FC Argeş susţine, prin vocea lui Dani Coman, că are o ofertă de 2.5 milioane de euro pentru fundaşul de 20 ani cotat la 700.000 de euro.

Becali a forţat transferul fundaşului central, în ultimele zile din mercato de vară, încercând însă o manevră prin care să o fenteze pe Benfica, echipă care va primi jumătate din ulterioara sumă de transfer. Totul a picat însă atunci, urmând un scandal imens între oficialii argeşeni şi patronul de la FCSB.

Ofertă de 2.5 milioane de euro pentru Mario Tudose

“Va fi o problemă. Sunt discuţii pentru ambii jucători (n.r. Sadriu şi Tudose). Nu avem nicio ofertă concretă pentru niciunul dintre ei, dar sunt discuţii înaintate pentru ambii jucători.

Ambele din străinătate. Din SuperLiga nimic care să ne satisfacă pe noi. Au fost discuţii şi din SuperLiga, dar discuţiile sunt mai avansate cu echipele din străinătate. Avem o discuţie pentru Mario Tudose la un preţ de peste 2,5 milioane de euro”, a spus Dani Coman, citat de fanatik.ro.

Mario Tudose are 20 de meciuri disputate în toate competiţiile acestui sezon, pentru FC Argeş. El şi-a trecut în cont şi un assist.