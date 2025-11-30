Concurenţă uriaşă pentru Gigi Becali! A fost anunţată oferta de 2.5 milioane de euro - Antena Sport

Gigi Becali l-a dorit la FCSB pe Mario Tudose, dar FC Argeş susţine, prin vocea lui Dani Coman, că are o ofertă de 2.5 milioane de euro pentru fundaşul de 20 ani cotat la 700.000 de euro.
Becali a forţat transferul fundaşului central, în ultimele zile din mercato de vară, încercând însă o manevră prin care să o fenteze pe Benfica, echipă care va primi jumătate din ulterioara sumă de transfer. Totul a picat însă atunci, urmând un scandal imens între oficialii argeşeni şi patronul de la FCSB.
Ofertă de 2.5 milioane de euro pentru Mario Tudose
“Va fi o problemă. Sunt discuţii pentru ambii jucători (n.r. Sadriu şi Tudose). Nu avem nicio ofertă concretă pentru niciunul dintre ei, dar sunt discuţii înaintate pentru ambii jucători.
Ambele din străinătate. Din SuperLiga nimic care să ne satisfacă pe noi. Au fost discuţii şi din SuperLiga, dar discuţiile sunt mai avansate cu echipele din străinătate. Avem o discuţie pentru Mario Tudose la un preţ de peste 2,5 milioane de euro”, a spus Dani Coman, citat de fanatik.ro.
Mario Tudose are 20 de meciuri disputate în toate competiţiile acestui sezon, pentru FC Argeş. El şi-a trecut în cont şi un assist.
Portughezii au scris despre schema încercată de români
“Româneasca” despre care s-a vorbit în septembrie a ajuns şi la urechile portughezilor. Concret, FCSB ar fi plătit în acte doar 400.000 de euro, ca suma de 200.000 de euro să ajungă la lusitani. Ulterior, FCSB ar mai fi cumpărat de la FC Argeş un alt jucător, pentru 600.000 de euro.
“Incredibil! S-a discutat o schemă în România pentru a o păcăli pe Benfica. Mario Tudose, un fundaș central care a fost doi ani la Benfica, este protagonistul unui episod bizar în care mai sunt implicați Gigi Becali și mulți bani”, au scris cei de la abola.pt.
- Pleacă Daniel Pancu după înfrângerea şoc cu FC Argeş? Anunţul oficial: “S-a simţit”
- FCSB i-a decis soarta lui Siyabonga Ngezana pentru meciul cu Farul. Ce se întâmplă cu fundașul
- Lovitură după lovitură pentru Dinamo. Doi jucători s-au “rupt”, unul stă pe bară 4 luni
- Vali Creţu, făcut praf după comportamentul de la Belgrad: “De băiat de peluză. Să vii cu atitudinea asta…”
- Andrei Nicolescu i-a dat replica lui Stipe Perica după tensiunile apărute la Dinamo: “Îmi doresc să fie supărat”