Gigi Becali a făcut praf un jucător, după Farul - FCSB 1-2: "Doarme pe teren! Bine că nu am dat bani pe el" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost încântat de victoria obţinută de echipa sa pe terenul celor de la Farul Constanţa, scor 2-1, dar a avut şi motive de nemulţumire.
Mamadou Thiam, atacantul transferat vara aceasta de la U Cluj, l-a dezamăgit pe Gigi Becali, în partida care a avut loc la Ovidiu. Fără realizări, Thiam a intrat în gura patronului de la FCSB.
Gigi Becali l-a pus la zid pe Mamadou Thiam, după Farul – FCSB 1-2: “Fă, mă, ceva!”
Dezamăgit de Thiam, dar şi că Denis Alibec se va opera, Gigi Becali s-a mulţumit cu faptul că nu a dat bani pe Thiam (n.r. a dat 50.000 de euro plus Andrei Gheorghiţă), dar a anunţat că trebuie să aducă încă un atacant în perioada de transferuri din luna ianuarie. FCSB nu s-a putut baza la Ovidiu nici pe Daniel Bîrligea, din cauza unor probleme medicale:
“N-am atacant. Am zis că am trei, dar unul se operează (n.r. Alibec), altul, Thiam, doarme pe teren. Am zis că am luat atacant, dar el doarme pe teren. Fă, mă, ceva!
Bine că n-am dat bani pe el. Trebuie să luăm și un atacant”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.
Mamadou Thiam a marcat trei goluri şi a oferit o pasă decisivă în cele 18 meciuri pe care le-a disputat în acest sezon în tricoul celor de la FCSB. Atacantul venit de la U Cluj are contract cu campioana României până în iunie 2026 şi încasează cei mai mulţi bani, alături de Florin Tănase. El este plătit cu 30.000 de euro pe lună.
Un atacant nu este însă singurul transfer pregătit de Gigi Becali iarna aceasta. Dezamăgit şi de centrul apărării, patronul roş-albaştrilor a anunţat că Andre Duarte este foarte aproape de venirea la FCSB, potrivit spuselor lui Mihai Stoica.
- 1 milion de euro este cota de piaţă a lui Mamadou Thiam, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
