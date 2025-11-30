"Poţi câştiga titlul mondial?" Max Verstappen a răspuns cu zâmbetul pe buze - Antena Sport

Închide meniul
“Poţi câştiga titlul mondial?” Max Verstappen a răspuns cu zâmbetul pe buze

Alex Masgras Publicat: 30 noiembrie 2025, 20:42

Max Verstappen, în timpul unui interviu, după Marele Premiu din Qatar / Antena Sport

Max Verstappen a câştigat Marele Premiu din Qatar, la capătul unei curse intense. Înaintea ultimei curse din sezon, cea de la Abu Dhabi, trei piloţi sunt în continuare cu şanse reale de a câştiga titlul mondial. Este vorba despre Lando Norris, Max Verstappen şi Oscar Piastri.

Lando Norris, liderul clasamentului piloţilor, este principalul favorit. Acesta trebuie să încheie cel puţin pe poziţia a treia cursa de săptămâna viitoare, pentru a pune mâna pe primul său titlu mondial.

Max Verstappen, înaintea etapei care va decide titlul mondial în Formula 1: “Nu mă gândesc prea mult la asta”

Max Verstappen are nevoie de o victorie la Abu Dhabi, dar şi de Lando Norris să nu termine mai sus de locul 4 ultima cursă a sezonului, în timp ce Oscar Piastri, pilotul cotat cu a treia şansă, are nevoie de victorie, dar şi de Lando Norris să termine pe locul 6 sau mai jos.

La finalul cursei câştigate în Qatar, Max Verstappen i-a egalat la numărul de victorii pe Lando Norris şi Oscar Piastri, toţi trei având câte şapte Grand Prix-uri câştigate sezonul acesta. După cursă, Martin Brundle l-a întrebat direct pe pilotul olandez dacă poate deveni campion mondial pentru a cincea oară la rând săptămâna viitoare, iar Verstappen a oferit un răspuns cu zâmbetul pe buze:

“Totul este posibil, vom vedea. Nu mă gândesc prea mult în acest moment la asta. Abu Dhabi e săptămâna viitoare”, a declarat Max Verstappen, în interviul acordat lui Martin Brundle, imediat după cursa din Qatar.

Lando Norris a rămas lider şi are 408 puncte, în timp ce Max Verstappen a urcat pe locul 2, cu 396 de puncte. Şi Oscar Piastri mai speră la titlul mondial, înaintea ultimei etape, având 392 de puncte după cursa din Qatar. Cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi este duminică, de la ora 15:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

