"Poţi câştiga titlul mondial?" Max Verstappen a răspuns cu zâmbetul pe buze - Antena Sport

Max Verstappen a câştigat Marele Premiu din Qatar, la capătul unei curse intense. Înaintea ultimei curse din sezon, cea de la Abu Dhabi, trei piloţi sunt în continuare cu şanse reale de a câştiga titlul mondial. Este vorba despre Lando Norris, Max Verstappen şi Oscar Piastri.

Lando Norris, liderul clasamentului piloţilor, este principalul favorit. Acesta trebuie să încheie cel puţin pe poziţia a treia cursa de săptămâna viitoare, pentru a pune mâna pe primul său titlu mondial.

Max Verstappen, înaintea etapei care va decide titlul mondial în Formula 1: “Nu mă gândesc prea mult la asta”

Max Verstappen are nevoie de o victorie la Abu Dhabi, dar şi de Lando Norris să nu termine mai sus de locul 4 ultima cursă a sezonului, în timp ce Oscar Piastri, pilotul cotat cu a treia şansă, are nevoie de victorie, dar şi de Lando Norris să termine pe locul 6 sau mai jos.

La finalul cursei câştigate în Qatar, Max Verstappen i-a egalat la numărul de victorii pe Lando Norris şi Oscar Piastri, toţi trei având câte şapte Grand Prix-uri câştigate sezonul acesta. După cursă, Martin Brundle l-a întrebat direct pe pilotul olandez dacă poate deveni campion mondial pentru a cincea oară la rând săptămâna viitoare, iar Verstappen a oferit un răspuns cu zâmbetul pe buze:

“Totul este posibil, vom vedea. Nu mă gândesc prea mult în acest moment la asta. Abu Dhabi e săptămâna viitoare”, a declarat Max Verstappen, în interviul acordat lui Martin Brundle, imediat după cursa din Qatar.