"E fotbalist de fotbalist!" Gigi Becali a găsit noua "perlă" de la FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | "E fotbalist de fotbalist!" Gigi Becali a găsit noua "perlă" de la FCSB

“E fotbalist de fotbalist!” Gigi Becali a găsit noua “perlă” de la FCSB

Radu Constantin Publicat: 30 noiembrie 2025, 23:19

Gigi Becali mai are parte și de bucurii din partea FCSB. După multe meciuri în care şi-a făcut echipa praf, acum latifundiarul a vorbit laudativ la adresa jucătorilor. El are şi un remarcat, un fotbalist care crede că este constant în evoluţii bune meci de meci.

“Miculescu a crescut foarte mult. E fotbalist de fotbalist. Nu mai are nevoie să-l laud”, a spus Gigi Becali despre marcatorul primului gol din partida Farul Constanţa – FCSB. El a continuat lista jucătorilor care au avut o evoluţie bună cu Şut şi Olaru. “Chiar şi Şut a avut un meci bun. Olaru a alergat mult. Cisotti a muncit, dar nu a luat decizii foarte bune”, a mai spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

David Miculescu se află în vârf de formă la FCSB, formaţie pentru care a marcat 15 goluri în 117 partide. Potrivit transfermarkt, fotbalistul este cotat în prezent la 2,5 milioane de euro.

