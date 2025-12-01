Scandal uriaş după depăşirea lui Lando Norris: "Trebuie să te duci la un control! Cât de lipsit de creier poţi fi?" - Antena Sport

Toto Wolff, şeful celor de la Mercedes, a lansat un atac dur la adresa lui Helmut Marko, consultantul celor de la Red Bull. În penultimul tur din Marele Premiu din Qatar, câştigat de Max Verstappen, Lando Norris a reuşit să îl depăşească pe Kimi Antonelli, pilotul de la Mercedes, şi să încheie cursa pe locul 4.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totul s-a întâmplat după ce timp de 12 tururi, Lando Norris nu a putut să treacă de rivalul său. În turul 56, Antonelli a greşit în virajul cu numărul 10, lucru care i-a permis britanicului să urce o poziţie şi să obţină două puncte în plus care se pot dovedi cruciale în lupta pentru titlul mondial.

Toto Wolff, discurs dur la adresa lui Helmut Marko: “O iau razna când aud aşa ceva”

Chiar înainte de finalul cursei, inginerul de cursă al lui Max Verstappen i-a transmis olandezului faptul că Antonelli a părut că trage pe dreapta şi l-a lăsat pe Norris să treacă. Ulterior, Helmut Marko a decalarat că Antonelli i-a făcut semn de două ori lui Norris să treacă.

Aceste declaraţii l-au scos din sărite pe şeful celor de la Mercedes, Toto Wolff, care s-a dezlănţuit la adresa lui Helmut Marko. Acesta nu poate să înţeleagă acuzaţiile la adresa pilotului său şi i-a sugerat lui Marko să meargă la un control:

“Helmut, este o prostie uriaşă! O iau razna când aud aşa ceva. Luptăm pentru locul 2 în clasamentul constructorilor, ceva important pentru noi, iar Kimi lupta pentru locul 3. Cât de lipsit de creier poți fi ca să spui așa ceva?