Scandal uriaş după depăşirea lui Lando Norris: "Trebuie să te duci la un control! Cât de lipsit de creier poţi fi?" - Antena Sport

Scandal uriaş după depăşirea lui Lando Norris: "Trebuie să te duci la un control! Cât de lipsit de creier poţi fi?"

Scandal uriaş după depăşirea lui Lando Norris: "Trebuie să te duci la un control! Cât de lipsit de creier poţi fi?"
Scandal uriaş după depăşirea lui Lando Norris: “Trebuie să te duci la un control! Cât de lipsit de creier poţi fi?”

Alex Masgras Publicat: 1 decembrie 2025, 0:11

Helmut Marko şi Toto Wolff / Profimedia

Toto Wolff, şeful celor de la Mercedes, a lansat un atac dur la adresa lui Helmut Marko, consultantul celor de la Red Bull. În penultimul tur din Marele Premiu din Qatar, câştigat de Max Verstappen, Lando Norris a reuşit să îl depăşească pe Kimi Antonelli, pilotul de la Mercedes, şi să încheie cursa pe locul 4.

Totul s-a întâmplat după ce timp de 12 tururi, Lando Norris nu a putut să treacă de rivalul său. În turul 56, Antonelli a greşit în virajul cu numărul 10, lucru care i-a permis britanicului să urce o poziţie şi să obţină două puncte în plus care se pot dovedi cruciale în lupta pentru titlul mondial.

Toto Wolff, discurs dur la adresa lui Helmut Marko: “O iau razna când aud aşa ceva”

Chiar înainte de finalul cursei, inginerul de cursă al lui Max Verstappen i-a transmis olandezului faptul că Antonelli a părut că trage pe dreapta şi l-a lăsat pe Norris să treacă. Ulterior, Helmut Marko a decalarat că Antonelli i-a făcut semn de două ori lui Norris să treacă.

Aceste declaraţii l-au scos din sărite pe şeful celor de la Mercedes, Toto Wolff, care s-a dezlănţuit la adresa lui Helmut Marko. Acesta nu poate să înţeleagă acuzaţiile la adresa pilotului său şi i-a sugerat lui Marko să meargă la un control:

“Helmut, este o prostie uriaşă! O iau razna când aud aşa ceva. Luptăm pentru locul 2 în clasamentul constructorilor, ceva important pentru noi, iar Kimi lupta pentru locul 3. Cât de lipsit de creier poți fi ca să spui așa ceva?

Mă enervează, m-a enervat şi cursa şi modul în care au evoluat lucrurile. M-a enervat şi greşeala de la final şi mă enervează să aud un asemenea non-sens care mă face să o iau razna.

Am vorbit cu GP (n.r. Gianpiero Lambiase, inginerul lui Verstappen), l-am văzut. Normal că era în febra momentului, pentru că acum au nevoie de mai mult. […] Totul e clar cu GP. A recunoscut că nu a văzut ce s-a întâmplat. De ce facem asta?

De ce ne-am gândi să ne băgăm în lupta pentru titlul mondial al piloţilor? Chiar trebuie să te duci la un control, să verifici dacă nu cumva vezi fantome”, a declarat Toto Wolff, potrivit planetF1.com.

Lando Norris a rămas lider şi are 408 puncte, în timp ce Max Verstappen a urcat pe locul 2, cu 396 de puncte. Şi Oscar Piastri mai speră la titlul mondial, înaintea ultimei etape, având 392 de puncte după cursa din Qatar. Cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi este duminică, de la ora 15:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Citește și:
1 Câţi bani a încasat Ronaldinho pentru meciul jucat la Iaşi, contra legendelor României. Suma incredibilă 2 Salariul fabulos pe care îl câştigă un jucător al Universităţii Craiova. E cel mai bine plătit jucător din Liga 1! 3 Afacerea cu care Gigi Becali a făcut primul milion de euro. Povestea basculantei cu bani: “I-am descărcat în curte” 4 E nebunie cu transferul lui Louis Munteanu! Anunţul făcut în Franţa! Neluţu Varga dă lovitura 5 Concurenţă uriaşă pentru Gigi Becali! A fost anunţată oferta de 2.5 milioane de euro 6 Pleacă Daniel Pancu după înfrângerea şoc cu FC Argeş? Anunţul oficial: “S-a simţit”
