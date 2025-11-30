E nebunie cu transferul lui Louis Munteanu! Anunţul făcut în Franţa! Neluţu Varga dă lovitura - Antena Sport

Neluţu Varga a anunţat că nu îl va vinde pe Louis Munteanu pe mai puţin de 10 milioane de euro, în contextul în care există mai multe echipe care s-au interesat de atacantul de 23 de ani în ultima perioadă.
Pe lista cluburilor care îl doresc pe internaţionalul român se află mai nou şi Nantes, Genk şi Dinamo Zagreb. Asta pe lângă Lyon şi alte echipe din MLS. Anunţul e făcut de presa franceză.
Nantes şi Genk îl vor pe Louis Munteanu
“Un misterios atacant român poate veni pentru a le face concurență lui Abline și Mostafa Mohamed”, au titrat cei de la hommedumatch.fr, care apoi au continuat:
“FC Nantes explorează activ piața de transferuri din această iarnă, având în vizor pe Louis Munteanu, un atacant român în vârstă de 23 de ani care joacă la CFR Cluj. Transferul unui atacant reprezintă o prioritate strategică pentru Waldemar Kita, care dorește să întărească sectorul ofensiv sub conducerea lui Luis Castro.
Notorietatea lui Munteanu e în creştere şi el a atras atenţia mai multor cluburi prestigioase, precum Genk sau Dinamo Zagreb. În vara trecută, Lyon şi alte echipe din MLS şi-au arătat interesul.
Situația financiară precară a clubului românesc creează o oportunitate majoră pentru echipele interesate. Căutarea unui atacant de calitate se înscrie într-o reflecție mai amplă asupra reconstrucției lotului lui Nantes, în special în perspectiva unor posibile plecări dintre jucătorii actuali”.
Neluţu Varga cere 10 milioane de euro pentru transferul lui Munteanu
Atacantul de 23 de ani este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 5 milioane de euro. Golgheter al Ligii 1 în sezonul trecut, cu 23 de reuşite, Louis Munteanu are doar un gol până acum în acest sezon, în cele 12 meciuri. El a reuşit, totuşi, 5 assist-uri, două dintre ele în meciul CFR Cluj – Rapid 3-0. Varga vrea 10 milioane de euro pentru el.
„Sunt discuții, sunt mai multe cluburi interesate de Louis Munteanu. Nu e doar DC United, mai e Lyon, dar și alte echipe sunt cu ochii pe el și vor să facă oferte. Oricum, suma apărută nu e cea reală. Nu discut sub 10 milioane de euro.
Decât să-l dau pe 6 milioane, mai bine îl țin să joace pentru noi. Am avut și ofertă de 9 milioane de euro, toți banii în mână, dar am refuzat categoric”, a spus Varga.
