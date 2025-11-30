Câţi bani a încasat Ronaldinho pentru meciul jucat la Iaşi, contra legendelor României. Suma incredibilă - Antena Sport

Ronaldinho a venit în România şi a mers la Iaşi, acolo unde a susţinut un meci demonstrativ. Ronaldinho & Friends a jucat contra unei reprezentative a României. Meciul nu s-a bucurat de o asistenţă sporită, din cauza vremii, dar şi pentru că au lipsit multe nume sonore, care iniţial au fost anunţate prezente.

Fostul mare fotbalist brazilian nu a jucat pe nimic! El ar fi încasat nu mai puţin de 150.000 de euro de la organizatori pentru a participa la eveniment. Faţă de „afişul” iniţial, nu au mai venit la Iaşi jucători precum: Kluivert, Seedorf, Makelele, Quaresma, Veron sau Materazzi. Nici în ceea ce priveşte echipa României nu au venit toţi „tricolorii” anunţaţi. Au lipsit Belodedici, Ciobotariu, Dan Alexa, Lucian Sănmărtean, Andrei Cristea şi chiar Adrian Cristea.

Cum au arătat echipele de start

Ronaldinho & Friends: Helton, Frey, Polga, Naldo, Andre Santos, Raphinia, Jankulovski, Amauri, Diego Souza, Edmilson, Roberto, Eric şi Ronaldinho

Romanian Legends: Stanca, Stăncioiu, Paraschiv, M. Niculae, Alin Rațiu, Neaga, Pătrașcu, Mitic, Bucur, Emil Dică, Trică, Onofraș, Tamaș, Miclea, Curelea, Popescu, Niţă şi Mihalache