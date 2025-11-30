Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pleacă Daniel Pancu după înfrângerea şoc cu FC Argeş? Anunţul oficial: "S-a simţit" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Pleacă Daniel Pancu după înfrângerea şoc cu FC Argeş? Anunţul oficial: “S-a simţit”

Pleacă Daniel Pancu după înfrângerea şoc cu FC Argeş? Anunţul oficial: “S-a simţit”

Radu Constantin Publicat: 30 noiembrie 2025, 17:09

Comentarii
Pleacă Daniel Pancu după înfrângerea şoc cu FC Argeş? Anunţul oficial: S-a simţit

Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj / SPORT PICTURES

Daniel Pancu şi CFR Cluj au suferit o înfrângere categorică, cu 3-0, cu FC Argeş. Cei de la CFR au acum o misiune extrem de complicată, fiind pe locul 11, cu doar 19 puncte acumulate. Chiar dacă calificare în play-off devine tot mai grea, Iuliu Mureşan a declarat că nu se pune problema ca antrenorul Daniel Pancu să fie demis.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Atmosfera e acum destul de încărcată. Acum s-a încheiat un antrenament destul de greu. Băieţii sunt cu ochii plecaţi, nu îmi place. Sper să îşi revină. Cu tot respectul, când te bate Argeşul cu 0-3 nu ai ce să comentezi. Daniel e lângă mine. E supărat şi el. A anticipat. A şi spus că echipa e deconectată după meciul cu Rapid. Parcă am câştigat Campionatul Mondial al Cluburilor. Au rămas cuplaţi la acel meci bun, dar a venit partida asta în care am făcut mari greşeli”, a spus Iuliu Mureşan.

El a povestit că Pancu a avut o dicuţie cu jucătorii după eşec: “S-a simţit. A discutat cu jucătorii, cu căpitanii de echipă. S-a văzut realitatea pe teren. Am avut ocazii în primele minute. Noi ştiam cum joacă ei, cu mingi lungi în spatele fundaşilor. Era un joc destul de uşor, dar am luat trei goluri şi am pierdut.Nu prea mă bag eu peste Daniel. Eu sunt mulţumit de el. Intervin doar când îmi spune el. Îl las pe el. Gestionează bine lucrurile. Nu fac calcule eu. Eu meciul de joi (n.r. cu Metaloglobus, în Cupă) vreau să îl câştigăm şi să mergem mai departe în Cupa României. E un avantaj dacă terminăm pe primul loc în grupă. Am juca pe teren propriu meciurile din fazele superioare. E principalul obiectiv acum, Cupa, ca să nu zic singurul. Nu îmi place mie să fac calcule”, a declarat preşedintele ardelenilor, la Fanatik.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Preţul unui meniu tradiţional la cel mai aşteptat târg de Crăciun din Bucureşti: "E un târg mai balcanic aşa"
Observator
Preţul unui meniu tradiţional la cel mai aşteptat târg de Crăciun din Bucureşti: "E un târg mai balcanic aşa"
Locul de vis unde se căsătoresc Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Cei doi au ales o destinație aparte
Fanatik.ro
Locul de vis unde se căsătoresc Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Cei doi au ales o destinație aparte
17:02
LIVE SCOREPisa – Inter 0-0. Echipa lui Laurențiu Reghecampf joacă şi ea în Liga Campionilor. Dennis Man, doar rezervă la PSV
17:00
Cursa Marelui Premiu din Qatar, LIVE VIDEO (18:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Norris poate cuceri titlul mondial
16:54
Manuel Neuer poate pleca de la Bayern Munchen după 15 ani! Anunţul nemţilor
15:55
Singurele șanse ale lui Max Verstappen să rămână în lupta la titlu: “Să faci asta e aproape imposibil”
15:54
Peter Bosz a dat cărţile pe faţă: de ce nu a jucat Dennis Man în meciul cu Volendam
15:13
Moment inedit în Anglia! Penalty repetat după o fază identică cu cea care a aruncat în aer lumea fotbalului
Vezi toate știrile
1 FotoAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul 2 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu din Qatar. Cursa e duminică de la 18:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY) 3 Patronul cu care Mircea Lucescu a făcut istorie cumpără un club din Liga 1. “Discuţii avansate” 4 “Asta mi-a spus” Decizia lui Nicolae Stanciu în privinţa viitorului său! 5 Marea companie din România care i-a adus lui Cristi Borcea “300 de milioane de euro”. Afaceristul a recunoscut 6 Salariul incredibil pe care românul Cristi Chivu îl are la Inter. Ce bani au Mircea Lucescu şi Cosmin Olăroiu
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând