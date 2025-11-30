Pleacă Daniel Pancu după înfrângerea şoc cu FC Argeş? Anunţul oficial: "S-a simţit" - Antena Sport

Daniel Pancu şi CFR Cluj au suferit o înfrângere categorică, cu 3-0, cu FC Argeş. Cei de la CFR au acum o misiune extrem de complicată, fiind pe locul 11, cu doar 19 puncte acumulate. Chiar dacă calificare în play-off devine tot mai grea, Iuliu Mureşan a declarat că nu se pune problema ca antrenorul Daniel Pancu să fie demis.

”Atmosfera e acum destul de încărcată. Acum s-a încheiat un antrenament destul de greu. Băieţii sunt cu ochii plecaţi, nu îmi place. Sper să îşi revină. Cu tot respectul, când te bate Argeşul cu 0-3 nu ai ce să comentezi. Daniel e lângă mine. E supărat şi el. A anticipat. A şi spus că echipa e deconectată după meciul cu Rapid. Parcă am câştigat Campionatul Mondial al Cluburilor. Au rămas cuplaţi la acel meci bun, dar a venit partida asta în care am făcut mari greşeli”, a spus Iuliu Mureşan.

El a povestit că Pancu a avut o dicuţie cu jucătorii după eşec: “S-a simţit. A discutat cu jucătorii, cu căpitanii de echipă. S-a văzut realitatea pe teren. Am avut ocazii în primele minute. Noi ştiam cum joacă ei, cu mingi lungi în spatele fundaşilor. Era un joc destul de uşor, dar am luat trei goluri şi am pierdut.Nu prea mă bag eu peste Daniel. Eu sunt mulţumit de el. Intervin doar când îmi spune el. Îl las pe el. Gestionează bine lucrurile. Nu fac calcule eu. Eu meciul de joi (n.r. cu Metaloglobus, în Cupă) vreau să îl câştigăm şi să mergem mai departe în Cupa României. E un avantaj dacă terminăm pe primul loc în grupă. Am juca pe teren propriu meciurile din fazele superioare. E principalul obiectiv acum, Cupa, ca să nu zic singurul. Nu îmi place mie să fac calcule”, a declarat preşedintele ardelenilor, la Fanatik.