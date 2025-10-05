McLaren a urcat pe podium şi a sărbătorit titlul la constructori în Formula 1! Imagini superbe - Antena Sport

Video McLaren a urcat pe podium şi a sărbătorit titlul la constructori în Formula 1! Imagini superbe

Echipa McLaren a urcat pe podium după încheierea cursei din Singapore şi a sărbătorit un nou titlu la constructori în Formula 1, al doilea la rând. Lando Norris s-a clasat pe 3 în cursa din Singapore, în timp ce colegul lui, Oscar Piastri, a fost pe 4. Performanţa lor a fost suficientă pentru un nou titlu la constructori pentru McLaren. Întreaga echipă a urcat pe podium şi, în acordurile celebrei melodii “We are The Champions” a lui Queen, s-a bucurat pentru titlul de la constructori. Cursa, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, a fost câştigată de George Russell. Pe 2 s-a clasat campionul mondial Max Verstappen.