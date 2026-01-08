Scandal uriaş la Tottenham. Căpitanul lui Drăguşin a criticat dur conducerea clubului: "Minciuni" - Antena Sport

Închide meniul
Scandal uriaş la Tottenham. Căpitanul lui Drăguşin a criticat dur conducerea clubului: “Minciuni”

Dan Roșu Publicat: 8 ianuarie 2026, 9:01

Cristian Romero, în tricoul lui Tottenham - Profimedia Images

Cristian Romero n-a mai ţinut cont de nimic şi a postat un mesaj pe Instagram prin care a criticat dur conducerea lui Tottenham. Căpitanul lui Spurs a răbufnit după un nou eşec, 2-3 cu Bournemouth, venit miercuri.

A fost a opta înfrângere în Premier League în acest sezon, iar Tottenham e abia pe 14, departe de locurile de Champions League. Argentinianul i-a numit mincinoşi pe cei din conducere, pe care i-a acuzat că nu ies în faţă şi în aceste momente dificile.

Cristian Romero a criticat conducerea lui Tottenham

“Le cer scuze tuturor fanilor care ne urmăresc peste tot, care sunt tot timpul lângă noi şi care vor face asta mereu. Suntem responsabili, nu există dubii, şi eu sunt primul responsabil.

Dar vom da totul să ne revenim, pentru noi şi pentru club. În astfel de momente, ar trebui să fie alţi oameni care să iasă în faţă şi să vorbească, dar ei nu fac asta. E un lucru care s-a întâmplat în ultimii ani. Ei ies în faţă doar când lucrurile merg bine, pentru a spune câteva minciuni.

Vom rămâne aici, vom munci, vom rămâne un grup şi vom da totul pentru a ne reveni. În aceste momente, trebuie să vorbim mai puţin, să muncim mai mulţi şi să mergem înainte împreună”, a fost mesajul postat de Romero.

Eşec dramatic pentru Tottenham

Tottenham Hotspur a pierdut miercuri seara, în deplasare, scor 2-3, în faţa formaţiei Bournemouth, în etapa a 21-a din Premier League.

Mathys Tel a deschis scorul pentru Tottenham, în minutul 5, din pasa lui Simons, însă gazdele au întors rezultatul până la pauză. Mai întâi, Evanilson a egalat, în minutul 22, iar Eli Junior Kroupi a adus în avantaj pe Bournemouth, marcând în minutul 36. Echipa lui Drăguşin a primit un penalty, dar decizia a fost anulată după verificarea VAR, în minutul 73.

Palhinha a adus totuşi egalarea pentru oaspeţi, în minutul 78, însă Antoine Semenyo a înscris în al cincilea minut de prelungire şi Bournemouth – Tottenham s-a terminat 3-2. Radu Drăguşin a rămas pe banca rezervelor tot meciul.

În clasament, Arsenal e prima, cu 48 de puncte, urmată de Manchester City, cu 43 de puncte, şi Aston Villa, tot cu 43 de puncte. Tottenham a ajuns la 8 înfrângeri stagionale şi e pe locul 14, cu 27 de puncte.

 

