Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român - Antena Sport

Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român

Home | Extra | Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român

Publicat: 7 ianuarie 2026, 11:33

Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana

Ilie Năstase (79 de ani) a dat de înţeles că s-a împăcat cu soţia sa, Ioana Năstase (49 de ani), cu care se afla în plin proces de divorţ.

Fostul lider mondial ATP a transmis că a petrecut sărbătorile cu Ioana, mergând împreună la mama Ioanei.

Ilie Năstase susţine că s-a împăcat cu Ioana: “Totul a trecut, suntem bine”

“Eu, de Crăciun, am fost la soacra mea. Suntem oameni normali la cap, nu suntem animale. Lăsați, e deja noul an, totul a trecut, suntem bine. Eu întotdeauna am fost bine cu doamna Ioana.

Nu știu, dacă știți dumneavoastră, vă duceți dumneavoastră acolo (n.r.: la procesul de divorț), eu nu știu nimic. Suntem bine și suntem sănătoși”, a declarat Ilie Năstase pentru spynews.ro.

Căsnicia lui Ilie Năstase cu Ioana a fost marcată de mai multe scandaluri, certuri şi împăcări. Ilie Năstase se află la al cincilea mariaj, după ce în trecut a fost căsătorit cu Dominique Grazia, Alexandra King, Amalia Teodorescu şi Brigitte Sfăt. 

Ilie Năstase a fost primul lider ATP din istoria tenisului, jucătorul român aflându-se pe prima poziţie atunci când a fost elaborat primul clasament. “Nasty” a cucerit două titluri de Grand Slam, la US Open (1972) şi Roland Garros (1973), jucând alte 3 finale de Grand Slam pe care le-a pierdut: două la Wimbledon şi una la Roland Garros.

Năstase a ajuns de trei ori în finala Cupei Davis, alături de bunul său prieten Ion Ţiriac, de fiecare dată România fiind învinsă în ultimul act al competiţiei de Statele Unite.

