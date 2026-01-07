Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român - Antena Sport

Ilie Năstase (79 de ani) a dat de înţeles că s-a împăcat cu soţia sa, Ioana Năstase (49 de ani), cu care se afla în plin proces de divorţ.
Fostul lider mondial ATP a transmis că a petrecut sărbătorile cu Ioana, mergând împreună la mama Ioanei.
Ilie Năstase susţine că s-a împăcat cu Ioana: “Totul a trecut, suntem bine”
“Eu, de Crăciun, am fost la soacra mea. Suntem oameni normali la cap, nu suntem animale. Lăsați, e deja noul an, totul a trecut, suntem bine. Eu întotdeauna am fost bine cu doamna Ioana.
Nu știu, dacă știți dumneavoastră, vă duceți dumneavoastră acolo (n.r.: la procesul de divorț), eu nu știu nimic. Suntem bine și suntem sănătoși”, a declarat Ilie Năstase pentru spynews.ro.
Căsnicia lui Ilie Năstase cu Ioana a fost marcată de mai multe scandaluri, certuri şi împăcări. Ilie Năstase se află la al cincilea mariaj, după ce în trecut a fost căsătorit cu Dominique Grazia, Alexandra King, Amalia Teodorescu şi Brigitte Sfăt.
Ilie Năstase a fost primul lider ATP din istoria tenisului, jucătorul român aflându-se pe prima poziţie atunci când a fost elaborat primul clasament. “Nasty” a cucerit două titluri de Grand Slam, la US Open (1972) şi Roland Garros (1973), jucând alte 3 finale de Grand Slam pe care le-a pierdut: două la Wimbledon şi una la Roland Garros.
Năstase a ajuns de trei ori în finala Cupei Davis, alături de bunul său prieten Ion Ţiriac, de fiecare dată România fiind învinsă în ultimul act al competiţiei de Statele Unite.
