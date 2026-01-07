Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român - Antena Sport

Ilie Năstase (79 de ani) a dat de înţeles că s-a împăcat cu soţia sa, Ioana Năstase (49 de ani), cu care se afla în plin proces de divorţ.

Fostul lider mondial ATP a transmis că a petrecut sărbătorile cu Ioana, mergând împreună la mama Ioanei.

Ilie Năstase susţine că s-a împăcat cu Ioana: “Totul a trecut, suntem bine”

“Eu, de Crăciun, am fost la soacra mea. Suntem oameni normali la cap, nu suntem animale. Lăsați, e deja noul an, totul a trecut, suntem bine. Eu întotdeauna am fost bine cu doamna Ioana.

Nu știu, dacă știți dumneavoastră, vă duceți dumneavoastră acolo (n.r.: la procesul de divorț), eu nu știu nimic. Suntem bine și suntem sănătoși”, a declarat Ilie Năstase pentru spynews.ro.

Căsnicia lui Ilie Năstase cu Ioana a fost marcată de mai multe scandaluri, certuri şi împăcări. Ilie Năstase se află la al cincilea mariaj, după ce în trecut a fost căsătorit cu Dominique Grazia, Alexandra King, Amalia Teodorescu şi Brigitte Sfăt.