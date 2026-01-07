Românul, transferul carierei la Galatasaray! Mutare de 7 milioane de euro - Antena Sport

Galatasaray vrea să transfere un român. Negocierie au fost avansate de turci, iar jucătorul vizat este Umit Akdag. În mod paradoxal, Umit este avantajat să ajungă la Galatasaray, datorită dublei cetăţenii. Campioana Turciei are nevoie să își consolideze lotul cu jucători turci, pentru a respecta regulamentul stabilit de TFF (Federația Turcă de Fotbal) cu privire la numărul jucătorilor autohtoni din lot. Astfel că Umit reprezintă o soluţie potrivită pentru Galata. Formaţia la care Gică Hagi a făcut istorie a început negocierile cu Alanyaspor, conform sporx.com. Din ultimele informaţii vehiculate, Alanyaspor este gata să-l transfere pe Umit, dar pentru 7 milioane de euro.
Negocieri şi cu Trabzonspor
Cotat la 1,5 milioane de euro conform Transfermarkt, Umit Akdag poate prinde un transfer pe bani mulți şi la o altă forță din campionatul turc. Potrivit celor de la 61saat.com, Trabzonspor și-a manifestat interesul pentru stoperul lui Alanyaspor, iar oferta înaintată este de patru milioane de euro. Deși e vorba de o sumă importantă, sursa citată menționează că gruparea unde evoluează și Ianis Hagi a solicitat nu mai puțin de șapte milioane de euro pentru român.
