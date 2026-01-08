Tottenham, pe un butoi de pulbere! Colegii lui Drăguşin s-au luat la ceartă cu un fan chiar pe teren - Antena Sport

Tottenham are un nou sezon de coşmar. Echipa lui Radu Drăguşin a pierdut dramatic meciul de pe terenul lui Bournemouth, scor 2-3, “cireşele” marcând golul victoriei în minutul 90+5, prin Semenyo.

La finalul meciului, căpitanul Cristian Romero şi-a prezentat scuzele fanilor care au făcut deplasarea, dar a criticat conducerea, pentru lipsa de reacţie. În schimbd, după fluierul final, celălalt fundaş central, Micky van de Ven, s-a luat la ceartă cu un fan, chiar pe teren.

Vedetele lui Tottenham, în “război” cu fanii. Scene incredibile după înfrângerea cu Bournemouth

Imediat după finalul partidei, jucătorii lui Thomas Frank au fost întâmpinaţi de huiduieli de către fanii care au făcut deplasarea în sudul Angliei. Van de Ven s-a apropiat însă de sectorul rezervat fanilor lui Spurs şi a avut un schimb dur de replici cu un suporter, gesticulând nervos spre acesta.

După ce Micky van de Ven fost îndepărtat de staff-ul lui Tottenham, Pedro Porro şi-a făcut şi el apariţia. Şi spaniolul a fost extrem de nervos şi a fost calmat cu greu de stewarzi şi oameni din staff-ul lui Spurs.

What a mess. Thomas Frank booed. van de Ven, Porro and Palhinha confronting fans at the full-time whistle.#COYS #THFC pic.twitter.com/3x1Y4pYBBc

