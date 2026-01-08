Tottenham, pe un butoi de pulbere! Colegii lui Drăguşin s-au luat la ceartă cu un fan chiar pe teren - Antena Sport

Tottenham are un nou sezon de coşmar. Echipa lui Radu Drăguşin a pierdut dramatic meciul de pe terenul lui Bournemouth, scor 2-3, “cireşele” marcând golul victoriei în minutul 90+5, prin Semenyo.
La finalul meciului, căpitanul Cristian Romero şi-a prezentat scuzele fanilor care au făcut deplasarea, dar a criticat conducerea, pentru lipsa de reacţie. În schimbd, după fluierul final, celălalt fundaş central, Micky van de Ven, s-a luat la ceartă cu un fan, chiar pe teren.
Vedetele lui Tottenham, în “război” cu fanii. Scene incredibile după înfrângerea cu Bournemouth
Imediat după finalul partidei, jucătorii lui Thomas Frank au fost întâmpinaţi de huiduieli de către fanii care au făcut deplasarea în sudul Angliei. Van de Ven s-a apropiat însă de sectorul rezervat fanilor lui Spurs şi a avut un schimb dur de replici cu un suporter, gesticulând nervos spre acesta.
După ce Micky van de Ven fost îndepărtat de staff-ul lui Tottenham, Pedro Porro şi-a făcut şi el apariţia. Şi spaniolul a fost extrem de nervos şi a fost calmat cu greu de stewarzi şi oameni din staff-ul lui Spurs.
What a mess. Thomas Frank booed. van de Ven, Porro and Palhinha confronting fans at the full-time whistle.#COYS #THFC pic.twitter.com/3x1Y4pYBBc
— Chris Cowlin (@ChrisCowlin) January 7, 2026
În ceea ce îl priveşte pe Pedro Porro, nu este pentru prima oară când se contrează cu fanii. Acesta i-a certat pe suporteri pentru modul în care l-au criticat pe portarul Vicario, după gafa din meciul cu Fulham.
Tottenham se află pe locul 14 în Premier League, cu 27 de puncte. În primele trei meciuri din 2026, echipa lui Thomas Frank nu a reuşit să câştige, înregistrând două remize şi o înfrângere.
Pentru Spurs urmează acum trei meciuri pe teren propriu în trei competiţii diferite. Mai întâi va primi vizita lui Aston Villa, în Cupa Angliei, după care o altă echipă în criză va veni pe Tottenham Hotspur Stadium, West Ham, de data aceasta în Premier League. Seria de meciuri pe teren propriu se încheie pe 20 ianuarie, cu duelul din UEFA Champions League împotriva celor de la Borussia Dortmund.
- Ruben Amorim, scandal uriaş la un antrenament al lui Manchester United
- Scandal uriaş la Tottenham. Căpitanul lui Drăguşin a criticat dur conducerea clubului: “Minciuni”
- Conducerea lui Manchester United, întâlnire decisivă cu succesorul lui Ruben Amorim. Cine este marele favorit
- Răspunsul lui Pep Guardiola atunci când a fost întrebat dacă îl aduce de la Inter pe titularul lui Cristi Chivu!
- Pep Guardiola face cel mai scump transfer al iernii în Europa. 75 de milioane de euro pentru starul din Premier League