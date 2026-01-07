Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea - Antena Sport

În cantonamentul din Antalya al formaţiei Dinamo şi-a făcut apariţia şi mama lui Lisav Eissat, fotbalistul naţionalei României. Ea a surprins cu frumuseţea ei, dar şi cu apariţia tinerească, cu cercel în nas și poșetă Dolce&Gabbana. Ea a asistat la amicalul “câinilor” cu Young Boys, acolo unde a sperat să joace şi fratele lui Lisav, Leam. El nu a fost însă nici pe foia de joc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tânărul fotbalist în vârstă de 18 ani se află în probe la Dinamo. Ea a venit însoţită de soţ, iar cei doi au purtat discuții cu președintele clubului, Andrei Nicolescu, dar şi cu Curelea, seţecionerul Under 21 al României.

Când părinții lui Liam Eissat și-au făcut apariția la teren, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, s-a ridicat imediat din tribune pentru a discuta cu aceștia, preț de câteva minute. Mama lui Liam Eissat are orgini din România, iar bunica ei este din Dorohoi.

„Originea mea este mixtă. Tatăl meu este musulman, bunica născută în Dorohoi. Sunt jumătate român, jumătate musulman. Tatăl meu m-a încurajat foarte mult să vin, știe că echipa națională a României poate scoate altceva din mine. Am discutat mult în familie, așteptam asta cu nerăbdare. Acum sunt aici, sunt foarte entuziasmant. Băieții m-au primit foarte bine”, povestea Lisav Eissat în momentul în care a fost convicat la naţionala României despre originile lui.