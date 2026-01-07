Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea - Antena Sport

Home | Fotbal | Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Foto

Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea

Radu Constantin Publicat: 7 ianuarie 2026, 19:01

Comentarii
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
galerie foto Galerie (7)

În cantonamentul din Antalya al formaţiei Dinamo şi-a făcut apariţia şi mama lui Lisav Eissat, fotbalistul naţionalei României. Ea a surprins cu frumuseţea ei, dar şi cu apariţia tinerească, cu cercel în nas și poșetă Dolce&Gabbana. Ea a asistat la amicalul “câinilor” cu Young Boys, acolo unde a sperat să joace şi fratele lui Lisav, Leam. El nu a fost însă nici pe foia de joc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tânărul fotbalist în vârstă de 18 ani se află în probe la Dinamo. Ea a venit însoţită de soţ, iar cei doi au purtat discuții cu președintele clubului, Andrei Nicolescu, dar şi cu Curelea, seţecionerul Under 21 al României.

Când părinții lui Liam Eissat și-au făcut apariția la teren, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, s-a ridicat imediat din tribune pentru a discuta cu aceștia, preț de câteva minute. Mama lui Liam Eissat are orgini din România, iar bunica ei este din Dorohoi.

„Originea mea este mixtă. Tatăl meu este musulman, bunica născută în Dorohoi. Sunt jumătate român, jumătate musulman. Tatăl meu m-a încurajat foarte mult să vin, știe că echipa națională a României poate scoate altceva din mine. Am discutat mult în familie, așteptam asta cu nerăbdare. Acum sunt aici, sunt foarte entuziasmant. Băieții m-au primit foarte bine”, povestea Lisav Eissat în momentul în care a fost convicat la naţionala României despre originile lui.

Reclamă
Reclamă
+(7)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trotuarul rulant de la Gara de Nord a Capitalei, investiție de 2 mil. €, a ajuns o ruină: "E o pată neagră"
Observator
Trotuarul rulant de la Gara de Nord a Capitalei, investiție de 2 mil. €, a ajuns o ruină: "E o pată neagră"
Fostul fotbalist înșelat de soție cu un coleg a devenit tată pentru a cincea oară. Ce nume poartă bebelușul
Fanatik.ro
Fostul fotbalist înșelat de soție cu un coleg a devenit tată pentru a cincea oară. Ce nume poartă bebelușul
21:04
Transfer cu scandal în Liga 1. Jucătorul a semnat, dar fostul club atacă: “Nu s-a procedat corect”
21:00
LIVE TEXTBarcelona – Bilbao 0-0. Prima semifinală a Supercupei Spaniei se joacă acum
20:57
VideoJurnal Antena Sport | Dinamo şi Universitatea Craiova, victorii în Antalya
20:53
VideoJurnal Antena Sport | Ianis Hagi a început anul cu un gol împotriva lui Metaloglobus
20:47
Dan Şucu, probleme la Genoa! Protest al fanilor împotriva patronului: “Răbdarea începe să se termine”
20:43
Românul, transferul carierei la Galatasaray! Mutare de 7 milioane de euro
Vezi toate știrile
1 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 2 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 3 Rapid, gata să cedeze 3 jucători pentru a lua un fotbalist de la o rivală: “Nu cred că a contat golul cu FCSB” 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. FC Argeș și-a vândut o vedetă 5 Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă 6 Gigi Becali vrea să-l transfere pe “noul Bourceanu” la FCSB
Citește și