Denis Drăguş încă speră să joace în barajul cu Turcia: "Să se judece corect! Sper că se va lua în calcul asta" - Antena Sport

Denis Drăguş a primit o suspendare de două meciuri după cartonaşul roşu primit în meciul cu Bosnia, din preliminariile World Cup 2026. Internaţionalul român, care urmează să semneze cu Gaziantep, echipă cu care s-a înţeles deja, este încrezător, după ce a făcut apel.

Prima etapă de suspendare a fost ispăşită deja, în meciul cu San Marino, ultimul din campania de calificare a tricolorilor. În Bosnia, Michael Oliver i-a arătat roşu direct lui Drăguş în minutul 67, după ce a ridicat piciorul la minge, iar un adversar a venit din spate cu capul și a fost lovit.

Denis Drăguş încă speră să joace în barajul cu Turcia: “Nu e niciun moment vorba de intenţie”

La aproape două luni de la acel incident, Denis Drăguş este încrezător că poate avea câştig de cauză în urma recursului. Concret, el speră să se ia în considerare faptul că nu a fost vorba de intenţie.

De asemenea, drăguş este convins că România poate învinge Turcia, aşa cum a mai învins echipe puternice în trecut, şi se bucură că turcii sunt încrezători înaintea acestui baraj:

“Sper să se judece corect, am văzut că s-a făcut apel. Sper să se analizeze bine faza şi să pot să joc pentru că se vede clar. Ok, e imprudenţă, dar nu e niciun moment vorba de intenţie şi sper că se va lua în calcul asta.