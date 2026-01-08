Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Denis Drăguş încă speră să joace în barajul cu Turcia: "Să se judece corect! Sper că se va lua în calcul asta" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Denis Drăguş încă speră să joace în barajul cu Turcia: “Să se judece corect! Sper că se va lua în calcul asta”

Denis Drăguş încă speră să joace în barajul cu Turcia: “Să se judece corect! Sper că se va lua în calcul asta”

Alex Masgras Publicat: 8 ianuarie 2026, 9:02

Comentarii
Denis Drăguş încă speră să joace în barajul cu Turcia: Să se judece corect! Sper că se va lua în calcul asta

Denis Drăguş, după ce a fost eliminat de Michael Oliver în Bosnia - România / Sport Pictures

Denis Drăguş a primit o suspendare de două meciuri după cartonaşul roşu primit în meciul cu Bosnia, din preliminariile World Cup 2026. Internaţionalul român, care urmează să semneze cu Gaziantep, echipă cu care s-a înţeles deja, este încrezător, după ce a făcut apel.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Prima etapă de suspendare a fost ispăşită deja, în meciul cu San Marino, ultimul din campania de calificare a tricolorilor. În Bosnia, Michael Oliver i-a arătat roşu direct lui Drăguş în minutul 67, după ce a ridicat piciorul la minge, iar un adversar a venit din spate cu capul și a fost lovit.

Denis Drăguş încă speră să joace în barajul cu Turcia: “Nu e niciun moment vorba de intenţie”

La aproape două luni de la acel incident, Denis Drăguş este încrezător că poate avea câştig de cauză în urma recursului. Concret, el speră să se ia în considerare faptul că nu a fost vorba de intenţie.

De asemenea, drăguş este convins că România poate învinge Turcia, aşa cum a mai învins echipe puternice în trecut, şi se bucură că turcii sunt încrezători înaintea acestui baraj:

“Sper să se judece corect, am văzut că s-a făcut apel. Sper să se analizeze bine faza şi să pot să joc pentru că se vede clar. Ok, e imprudenţă, dar nu e niciun moment vorba de intenţie şi sper că se va lua în calcul asta.

Reclamă
Reclamă

Cu siguranţă, altfel nu ne mai prezentăm. Putem bate şi echipe mari. Au o echipă foarte puternică, dar aşa cum a fost cu Elveţia, cu Ucraina, cu Austria… eu cred că putem să ne calificăm.

Ei sunt un pic… e normal să fie. Pleacă favoriţi, joacă acasă, sunt încrezători, dar nu cred că le va fi uşor. Mă bucur dacă ei cred că sunt deja calificaţi. O să vedem după meci”, a declarat Denis Drăguş.

Dacă România va trece de Turcia și va ajunge în finala play-off-ului pentru World Cup 2026, atunci Drăguș va putea fi folosit în duelul contra învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

Coduri portocaliu şi galben de viscol în mai bine de jumătate de ţară, inclusiv Bucureşti. Minime de -15°CCoduri portocaliu şi galben de viscol în mai bine de jumătate de ţară, inclusiv Bucureşti. Minime de -15°C
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Poţi ajunge la 500.000 € economisind banii de pe un pachet de ţigări pe zi? Guda: Nu de pe azi pe mâine
Observator
Poţi ajunge la 500.000 € economisind banii de pe un pachet de ţigări pe zi? Guda: Nu de pe azi pe mâine
Marius Șumudică a făcut anunțul despre transferul lui Tavi Popescu de la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Marius Șumudică a făcut anunțul despre transferul lui Tavi Popescu de la FCSB. Exclusiv
11:05
Trae Young pleacă de la Atlanta Hawks! Doi jucători vin de la Washington în locul vedetei de 27 de ani
10:47
“E ruşinos!” Jucătorii revelaţiei din Liga 1 au răbufnit: “Ne plouă în vestiar”
10:08
Radamel Falcao a semnat la aproape 40 de ani: “Există iubiri care merită… un ultim dans”
9:47
Ruben Amorim, scandal uriaş la un antrenament al lui Manchester United
9:38
VIDEOTottenham, pe un butoi de pulbere! Colegii lui Drăguşin s-au luat la ceartă cu un fan chiar pe teren
9:22
Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB
Vezi toate știrile
1 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 2 FotoMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea 3 Românul, transferul carierei la Galatasaray! Mutare de 7 milioane de euro 4 Rapid, gata să cedeze 3 jucători pentru a lua un fotbalist de la o rivală: “Nu cred că a contat golul cu FCSB” 5 La ce oră se joacă duelul “de gală” Sorana Cîrstea – Aryna Sabalenka? Meciul, pe cea mai mare arenă din Brisbane 6 Prima ofertă primită de Ciprian Deac după ce a fost lăsat acasă de Daniel Pancu: “Îţi garantez”
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”