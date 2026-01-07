Rapid, gata să cedeze 3 jucători pentru a lua un fotbalist de la o rivală: "Nu cred că a contat golul cu FCSB" - Antena Sport

Închide meniul
Rapid, gata să cedeze 3 jucători pentru a lua un fotbalist de la o rivală: “Nu cred că a contat golul cu FCSB”

Bogdan Stănescu Publicat: 7 ianuarie 2026, 8:24

Jucătorii Rapidului, într-un meci / Sport Pictures

Robert Sălceanu (21 de ani) este dorit intens de Rapid. Giuleştenii sunt gata să îi cedeze, în schimbul lui, împrumut la Petrolul pe Cristian Ignat (22 de ani), Rareş Pop (20 de ani) şi Claudiu Micovschi (26 de ani).

Pentru a-l ceda definitiv în Giuleşti, Petrolul vrea şi o sumă de bani, cerinţă cu care Rapidul nu a fost de acord încă. Rareş Pop este cerut neapărat de “lupii galbeni” într-un eventual schimb cu Sălceanu, având în vedere că Petrolul îşi cedează jucătorul pentru regula U21.

Robert Sălceanu a “rupt tăcerea” despre interesul Rapidului: “Sunt pregătit”

Robert Sălceanu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 300.000 de euro. În acest sezon, Sălceanu a jucat în 14 meciuri în Liga 1, reuşind un gol şi un assist. Golul a fost marcat chiar cu FCSB, cu o “rachetă” de la distanţă, care l-a surprins pe Târnovanu.

Mă bucur că există interes din partea Rapidului, dar, momentan, sunt focusat doar la Petrolul. De ce să-mi fie frică?! Sunt pregătit, de ce nu. Am aflat din mediul online că sunt dorit de Rapid, am văzut apoi confirmări din partea celor două cluburi. Important e că sunt pregătit.

Nu pot să dau eu un preț, să spun cât fac… Este important să fiu în atenția lor (n.r: a rapidiștilor), dar și mai important e să ajung la un club de nivelul… Nu cred că a contat golul marcat de mine cu FCSB, nu poate face un gol diferența”, a declarat Robert Sălceanu pentru gsp.ro.

Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a confirmat anterior interesul giuleştenilor pentru Sălceanu. Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă, transmitea într-o conferinţă de presă că are nevoie de un jucător pe banda stângă. Borza nu şi-a găsit încă ritmul de dinainte de accidentare.

“De Borza pot spune că are nevoie să intre în ritmul avut la început. Ne dorim să avem un jucător pentru regula U21 tot pe acea poziție, pe banda stângă”, declara Costel Gâlcă.

Rapid şi Petrolul sunt rivale istorice în Liga 1. Meciurile dintre cele două echipe sunt cunoscute ca “Primvs Derby” (Primul Derby).

