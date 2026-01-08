Adi Mutu împlineşte 47 de ani - Antena Sport

Adrian Mutu împlineşte joi 47 de ani! Cel supranumit „Briliantul” sau „Il Fenomeno” s-a născut la 8 ianuarie 1979, la Calineşti, în judeţul Argeş, şi şi-a început cariera de fotbalist profesionist la FC Argeş, în 1996, unde a marcat 11 goluri în 41 de jocuri. El s-a transferat la Dinamo Bucureşti, în 1998.

Pentru Dinamo, Mutu a înscris 26 de goluri în 37 de jocuri, reuşind câştigarea campionatului şi a Cupei României în 1999. În pauza de iarnă a ediţiei 1999-2000, el a fost transferat în Italia, la Internazionale Milano.

În primul său an în Serie A, Mutu a jucat doar în 10 meciuri fără a marca vreun gol, dar în Cupa Italiei a înscris de două ori în patru partide. El este apoi transferat la Hellas Verona, unde, în perioada 2000-2002, a marcat 17 goluri în 62 de meciuri, iar apoi a trecut la FC Parma.

Sezonul lui Mutu la AC Parma (2002-2003) a fost cel mai prolific din cariera lui în Serie A. A marcat 18 goluri în 31 de meciuri, ajutând-o pe Parma să se califice în Cupa UEFA. Mutu a fost considerat cel mai bun jucător al Parmei în sezonul 2002-2003.

În 2003, a fost achiziţionat de noul patron al grupării Chelsea la vremea aceea, Roman Abramovich. Acesta a plătit la momentul respectiv 15,8 milioane de lire sterline pentru achiziţionarea atacantului român.