Jurnal Antena Sport | Romanchuk trăieşte româneşte - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Romanchuk trăieşte româneşte
Ciorba pe primul loc şi micii pe al doilea. Este topul preparatelor româneşti care îl încântă pe ucraineanul Romanchuk de la Craiova. El a devenit idol pe Oblemenco
Ciorba pe primul loc şi micii pe al doilea. Este topul preparatelor româneşti care îl încântă pe ucraineanul Romanchuk de la Craiova. El a devenit idol pe Oblemenco
Jurnal Antena Sport | Baschetul a învăţat-o pe Yasmin Awad să vadă lumea de susJurnal Antena Sport | Baschetul a învăţat-o pe Yasmin Awad să vadă lumea de sus
Jurnal Antena Sport | Durul Smărăndescu a fost doborât de o probă la înălţimeJurnal Antena Sport | Durul Smărăndescu a fost doborât de o probă la înălţime
Jurnal Antena Sport | Romanchuk trăieşte româneşteJurnal Antena Sport | Romanchuk trăieşte româneşte
Jurnal Antena Sport | Tavi Popescu este tot mai aproape de arabiJurnal Antena Sport | Tavi Popescu este tot mai aproape de arabi
Jurnal Antena Sport | Dinamo şi Universitatea Craiova, victorii în AntalyaJurnal Antena Sport | Dinamo şi Universitatea Craiova, victorii în Antalya