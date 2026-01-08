Ruben Amorim, scandal uriaş la un antrenament al lui Manchester United - Antena Sport

Închide meniul
Ruben Amorim, scandal uriaş la un antrenament al lui Manchester United

Ruben Amorim, scandal uriaş la un antrenament al lui Manchester United

Dan Roșu Publicat: 8 ianuarie 2026, 9:47

Ruben Amorim - Profimedia Images

Daily Mail susţine că Ruben Amorim şi fundaşul de la Manchester United, Lisandro Martinez, s-au certat în timpul unui antrenament cu câteva săptămâni înainte de plecarea portughezului.

Presa britanică indică faptul că scena a avut loc între meciurile împotriva Crystal Palace şi West Ham, în momentul în care revenirea după accidentare a argentinianului de 27 de ani, în decembrie, a făcut mare vâlvă.

Ruben Amorim s-a certat cu Lisandro Martinez

Fundasul, frustrat că a fost lăsat pe bancă, deşi se credea pregătit să joace în Premier League, s-a enervat foarte tare.

Potrivit sursei citate, mulţi jucători din vestiar s-au certat cu antrenorul cu caracter puternic, precum Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony sau Tyrell Malacia (Kobbie Mainoo, de asemenea, în acest sezon).

Demis recent din funcţie, Amorim a avut dificultăţi în a se impune în faţa unui grup cu o reală lipsă de încredere, care ocupă acum locul şase în Premier League, notează Daily Mail.

