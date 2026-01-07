La ce oră se joacă duelul "de gală" Sorana Cîrstea - Aryna Sabalenka? Meciul, pe cea mai mare arenă din Brisbane - Antena Sport

Închide meniul
La ce oră se joacă duelul “de gală” Sorana Cîrstea – Aryna Sabalenka? Meciul, pe cea mai mare arenă din Brisbane

Andrei Nicolae Publicat: 7 ianuarie 2026, 12:27

Sorana Cîrstea și Aryna Sabalenkka, în timpul unui meci / Profimedia

Sorana Cîrstea și Aryna Sabelenka se vor întâlni în noaptea dinspre miercuri spre joi în optimile de finală de la Brisbane într-unul dintre cele mai așteptate meciuri din această fază a turneului. Recent, organizatorii au stabilit programul pentru ziua următoare a competiției, iar cele două tenismene vor juca de la ora 03:00, o decizie bizară a celor care se ocupă de turneu.

Cîrstea și Sabalenka vor da piept pentru a treia oară în circuitul WTA, cele două împărțindu-și victoriile până acum. După două confruntări la Miami și Madrid, cele două sunt față în față la Brisbane, unde se întâlnesc în optimile de finală.

Cîrstea – Sabalenka, la ora 03:00

După ce cele două au acces în această fază a competiției, singurul semn de întrebare era legat de când se va disputa meciul. Cum se întâmplă de obicei, organizatorii au venit cu programul cu o zi înainte, iar duelul va avea loc în noaptea de mâine, dinspre miercuri spre joi, de la ora 03:00.

Meciul va fi cel care dă startul acțiunii de joi pe arena Pat Rafter, o decizie ciudată a organizatorilor, care au ales să programeze pentru sesiunea de seară dueluri care sunt mai puțin atractive. Spre exemplu, primul duel din sesiunea a doua, care nu va începe mai devreme de 10:30 (ora României), îi aduce față în față pe Raphale Collignon și Grigor Dimitrov, iar ultimul al zilei va fi între câștigătoarele meciurilor Kostyuk – Putintseva, respectiv Birrell – Anisimova.

Românca este în mod evident outsideră în confruntarea cu ocupanta primului loc în ierarhia WTA, însă ar putea profita de pe urma elanului oferit de victoria fulminantă din duelul cu Jelena Ostapenko, favorita 14 a turneului, din runda precedentă. În 16-imi, Sabalenka a trecut fără nicio problemă de Cristina Bucsa, scor 6-0, 6-1.

În precedentele confruntări dintre Cîrstea și Sabalenka, românca a câștigat la Miami în 2023, în timp ce bielorusa și-a luat revanșa în același an pe zgura de la Madrid.

Citește și:
