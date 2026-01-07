La ce oră se joacă duelul "de gală" Sorana Cîrstea - Aryna Sabalenka? Meciul, pe cea mai mare arenă din Brisbane - Antena Sport

Sorana Cîrstea și Aryna Sabelenka se vor întâlni în noaptea dinspre miercuri spre joi în optimile de finală de la Brisbane într-unul dintre cele mai așteptate meciuri din această fază a turneului. Recent, organizatorii au stabilit programul pentru ziua următoare a competiției, iar cele două tenismene vor juca de la ora 03:00, o decizie bizară a celor care se ocupă de turneu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cîrstea și Sabalenka vor da piept pentru a treia oară în circuitul WTA, cele două împărțindu-și victoriile până acum. După două confruntări la Miami și Madrid, cele două sunt față în față la Brisbane, unde se întâlnesc în optimile de finală.

Cîrstea – Sabalenka, la ora 03:00

După ce cele două au acces în această fază a competiției, singurul semn de întrebare era legat de când se va disputa meciul. Cum se întâmplă de obicei, organizatorii au venit cu programul cu o zi înainte, iar duelul va avea loc în noaptea de mâine, dinspre miercuri spre joi, de la ora 03:00.

Meciul va fi cel care dă startul acțiunii de joi pe arena Pat Rafter, o decizie ciudată a organizatorilor, care au ales să programeze pentru sesiunea de seară dueluri care sunt mai puțin atractive. Spre exemplu, primul duel din sesiunea a doua, care nu va începe mai devreme de 10:30 (ora României), îi aduce față în față pe Raphale Collignon și Grigor Dimitrov, iar ultimul al zilei va fi între câștigătoarele meciurilor Kostyuk – Putintseva, respectiv Birrell – Anisimova.

Brisbane ATP 250 Order of play – Thursday, January 08, 2026 pic.twitter.com/yfxQPiqQrC

— Tennis Schedules (@SchedulesTennis) January 7, 2026