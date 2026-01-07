Prima ofertă primită de Ciprian Deac după ce a fost lăsat acasă de Daniel Pancu: "Îţi garantez" - Antena Sport

Ciprian Deac (39 de ani) a fost lăsat acasă de antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu (48 de ani), în timp ce ceilalţi jucători ai echipei din Gruia au plecat în cantonamentul din Antalya.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Nistor (37 de ani), jucător al rivalei CFR-ului, U Cluj, a catalogat situaţia ca “umilitoare” pentru o legendă a formaţiei alb-vişinii, aşa cum este Deac.

Iuliu Mureşan i-a propus lui Ciprian Deac să ocupe o funcţie în cadrul lui CFR Cluj

După decizia lui Daniel Pancu, Ciprian Deac a primit o ofertă chiar de la CFR Cluj, de a fi în conducerea formaţiei ardelene.

„Știu că nu este o situație plăcută, dar îți garantez că o să rămâi pe o funcție importantă în cadrul clubului”, i-ar fi transmis preşedintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureşan (71 de ani), lui Ciprian Deac, potrivit gsp.ro.

Daniel Pancu anunţa anterior că va face o “revoluţie” în lotul lui CFR Cluj în această iarnă. Marco Coco, fost jucător al naţionalei U21 a Franţei, e cea mai recentă plecare din Gruia, fotbalistul urmând să semneze cu Hapoel Tel Aviv.