Prima ofertă primită de Ciprian Deac după ce a fost lăsat acasă de Daniel Pancu: "Îţi garantez" - Antena Sport

Ciprian Deac (39 de ani) a fost lăsat acasă de antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu (48 de ani), în timp ce ceilalţi jucători ai echipei din Gruia au plecat în cantonamentul din Antalya.
Dan Nistor (37 de ani), jucător al rivalei CFR-ului, U Cluj, a catalogat situaţia ca “umilitoare” pentru o legendă a formaţiei alb-vişinii, aşa cum este Deac.
Iuliu Mureşan i-a propus lui Ciprian Deac să ocupe o funcţie în cadrul lui CFR Cluj
După decizia lui Daniel Pancu, Ciprian Deac a primit o ofertă chiar de la CFR Cluj, de a fi în conducerea formaţiei ardelene.
„Știu că nu este o situație plăcută, dar îți garantez că o să rămâi pe o funcție importantă în cadrul clubului”, i-ar fi transmis preşedintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureşan (71 de ani), lui Ciprian Deac, potrivit gsp.ro.
Daniel Pancu anunţa anterior că va face o “revoluţie” în lotul lui CFR Cluj în această iarnă. Marco Coco, fost jucător al naţionalei U21 a Franţei, e cea mai recentă plecare din Gruia, fotbalistul urmând să semneze cu Hapoel Tel Aviv.
Contractul de jucător al lui Ciprian Deac cu CFR Cluj expiră la finalul sezonului. În acest sezon Deac a jucat în numai 5 meciuri pentru CFR Cluj, fără realizări. El nu mai intră în planurile antrenorului Daniel Pancu.
„Îmi pare rău pentru el, pentru că suntem și prieteni destul de buni. Are ditamai cariera în spate și da, cred că e cuvântul potrivit. E o umilință! Are trofee cât n-au mâncat alții cartofi prăjiți în cariera lor”, spunea Dan Nistor despre situaţia lui Deac de la CFR Cluj.
