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Alex Dobre, gest emoţionant: a mers la priveghiul lui Constantin Covaciu, unde s-a întâlnit cu jucătorii lui Dinamo

Mihai Alecu Publicat: 3 august 2026, 19:20

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Alex Dobre, gest emoţionant: a mers la priveghiul lui Constantin Covaciu, unde s-a întâlnit cu jucătorii lui Dinamo
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Momente emoţionante la priveghiul lui Constantin Covaciu. Foto: AS

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Luni, la priveghiul organizat după decesul lui Constantin Covaciu, au mers jucătorii lui Dinamo, cât şi cei de la echipa secundă, iar o prezenţă surpriză a fost cea a rivalului de la Rapid, Alexandru Dobre.

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La câteva ore după ce a fost omul meciului în duelul dintre Rapid şi CFR Cluj, jucătorul giuleştenilor a uitat de rivalitate şi a mers să-i aducă un omagiu lui Constantin Covaciu.

Jucătorii lui Dinamo au mers la priveghiul lui Constantin Covaciu şi au dat nas în nas cu Alex Dobre

După ce au ajuns jucătorii lui Dinamo la locaţia din Bucureşti, acolo unde era deja apropiaţi şi oameni din familia lui Constantin Covaciu, a fost surprins şi Alex Dobre, venit şi el să-şi arate respectul faţă de „Nea Gogu”.

De altfel, au fost mai mulţi jucători cu care Constantin Covaciu a lucrat în trecut şi care au venit să-i aducă un ultim omagiu, precum Andrei Radu, Robert Moldoveanu sau Ricardo Grigore.

Iulian Mihăescu a vorbit de la priveghiul lui Constantin Covaciu

Iulian Mihăescu, legenda clubului, care face şi acum parte din stafful de la juniori, a vorbit despre tragedia petrecută la Câmpulung.

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„Soarta a fost cruntă, dintre toţi să i se lui, lasă un gol mare şi pentru Dinamo, pentru nepoţica lui pe care o iubea ca pe ochii din cap. Orice îi spuneai nu te refuza. Păcat că Dumnezeu ia aşa oameni buni. Erau 21 de ani de când era la Dinamo. Mă uitam că au venit mulţi băieţi care acum joacă pe la alte echipe prin ţară pentru a-i aduce un omagiu.

Puţini ştiu că era să închidem porţile, am ţinut de club, fiind cu sufletul la Dinamo nu laşi echipa la greu. Se face o anchetă, firma de transport care a dat o maşină, o rablă de microbuz, care s-a accelerat aiurea şi s-a dus pom. Noroc cu pomul că putea să fie un carnagiu. Ne va lipsi întotdeauna, o să mergem la antrenamente şi o să ne uităm după el”, a spus Iulian Mihăescu

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