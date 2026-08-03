Alex Dobre, gest emoţionant: a mers la priveghiul lui Constantin Covaciu, unde s-a întâlnit cu jucătorii lui Dinamo

Luni, la priveghiul organizat după decesul lui Constantin Covaciu, au mers jucătorii lui Dinamo, cât şi cei de la echipa secundă, iar o prezenţă surpriză a fost cea a rivalului de la Rapid, Alexandru Dobre.

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La câteva ore după ce a fost omul meciului în duelul dintre Rapid şi CFR Cluj, jucătorul giuleştenilor a uitat de rivalitate şi a mers să-i aducă un omagiu lui Constantin Covaciu.

Jucătorii lui Dinamo au mers la priveghiul lui Constantin Covaciu şi au dat nas în nas cu Alex Dobre

După ce au ajuns jucătorii lui Dinamo la locaţia din Bucureşti, acolo unde era deja apropiaţi şi oameni din familia lui Constantin Covaciu, a fost surprins şi Alex Dobre, venit şi el să-şi arate respectul faţă de „Nea Gogu”.

De altfel, au fost mai mulţi jucători cu care Constantin Covaciu a lucrat în trecut şi care au venit să-i aducă un ultim omagiu, precum Andrei Radu, Robert Moldoveanu sau Ricardo Grigore.

Iulian Mihăescu a vorbit de la priveghiul lui Constantin Covaciu

Iulian Mihăescu, legenda clubului, care face şi acum parte din stafful de la juniori, a vorbit despre tragedia petrecută la Câmpulung.