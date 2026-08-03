Rădoi a dezvăluit cea mai mare problemă după plecarea de la FCSB: „Acest lucru este greșit!” Ce a descoperit la Gaziantep

Mirel Rădoi a acordat un interviu pe larg pentru site-ul oficial al clubului său, Gaziantep. El a vorbit despre pregătirea din presezon, ajunsă în etapa a două, în Serbia.

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Gaziantep a avut deja două partide amicale, un 1-1 cu Vozdovac și a reușit să câștige cu 2-1 în fața celor de la OFK Belgrad.

Analiza lui Rădoi din presezon

Rădoi și-a lăudat jucătorii în interviul acordat în limba engleză.

„Atitudinea jucătorilor a fost ireproșabilă până acum. Au dat tot ce au avut mai bun. Antrenamentele au fost extrem de solicitante, cu multe zile în care am avut câte două ședințe pe zi. Chiar și în meciurile amicale au tras din greu. Sunt foarte mulțumit de randamentul pe care l-au oferit până în acest moment.

Ce am observat este că jucătorii își doresc mult să progreseze și sunt foarte atenți la antrenamentele tactice. Totuși, am remarcat și că nu prea le plac antrenamentele pur tactice, ei vor mereu mingea la picior și să alerge peste tot pe teren. De multe ori, acest lucru este greșit. Încercăm să schimbăm aceste deprinderi. În ultimele patru meciuri din sezonul trecut aveau încă în minte vechile tactici. Acum încercăm să-i facem să înțeleagă că jocul are două faze fundamentale: tranziția din atac în apărare și din apărare în atac.