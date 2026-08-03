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Rădoi a dezvăluit cea mai mare problemă după plecarea de la FCSB: „Acest lucru este greșit!” Ce a descoperit la Gaziantep

Sebastian Ujica Publicat: 3 august 2026, 17:44

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Rădoi a dezvăluit cea mai mare problemă după plecarea de la FCSB: Acest lucru este greșit!” Ce a descoperit la Gaziantep

Mirel Rădoi a preluat-o pe Gaziantep cu 4 etape înainte de finalul sezonului precedent

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Mirel Rădoi a acordat un interviu pe larg pentru site-ul oficial al clubului său, Gaziantep. El a vorbit despre pregătirea din presezon, ajunsă în etapa a două, în Serbia.

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Gaziantep a avut deja două partide amicale, un 1-1 cu Vozdovac și a reușit să câștige cu 2-1 în fața celor de la OFK Belgrad.

Analiza lui Rădoi din presezon

Rădoi și-a lăudat jucătorii în interviul acordat în limba engleză.

„Atitudinea jucătorilor a fost ireproșabilă până acum. Au dat tot ce au avut mai bun. Antrenamentele au fost extrem de solicitante, cu multe zile în care am avut câte două ședințe pe zi. Chiar și în meciurile amicale au tras din greu. Sunt foarte mulțumit de randamentul pe care l-au oferit până în acest moment.

Ce am observat este că jucătorii își doresc mult să progreseze și sunt foarte atenți la antrenamentele tactice. Totuși, am remarcat și că nu prea le plac antrenamentele pur tactice, ei vor mereu mingea la picior și să alerge peste tot pe teren. De multe ori, acest lucru este greșit. Încercăm să schimbăm aceste deprinderi. În ultimele patru meciuri din sezonul trecut aveau încă în minte vechile tactici. Acum încercăm să-i facem să înțeleagă că jocul are două faze fundamentale: tranziția din atac în apărare și din apărare în atac.

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Trebuie să fim o echipă mai inteligentă atunci când nu avem posesia. Iar când avem mingea, trebuie să consumăm energia cu cap, să știm exact unde și când să atacăm. Nicio echipă din lume nu poate avea mingea sau să se apere 90 de minute continuu. Sezonul acesta îmi doresc să fim mult mai motivați. Avem 14 meciuri la început, 14 oportunități. Sezonul trecut nu am marcat multe goluri, dar acum sunt convins că băieții vor fi mai determinați în fața porții adverse și vom înscrie mai mult” a spus Mirel Rădoi.

Mizează pe tineri

Rădoi a atras deja atenția cu felul în care mizează pe jucătorii tineri și a explicat că felul în care a început cariera sa de antrenor, cu juniori și apoi selecționer la tineret, i-a adus această plăcere de a lucru cu tinerii jucători.

„În opinia mea, un tânăr fotbalist trebuie mai întâi să se bucure de joc, să-i facă plăcere antrenamentul cu mingea. Abia după aceea își poate dezvolta tehnica și forța fizică pentru a fi pregătit de prima echipă.

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Alături de stafful meu tehnic, lucrăm intens cu ei și pe plan tactic. Dar este esențial ca ei să înțeleagă legătura strânsă dintre academie și echipa mare. Nu contează dacă antrenorul sunt eu astăzi sau altcineva mâine, importantă este strategia clubului de a promova tinerii. Altfel, dacă la academie se lucrează într-un fel, iar noi facem altceva la echipa mare, tranziția va fi foarte dificilă pentru ei când vin la seniori sau când se întorc la tineret. Corectăm des detalii aparent mici, cum ar fi poziția corpului la preluare. Întâi tehnica, apoi dezvoltarea fizică” explică Rădoi.

Mesajul pentru fani

În final, Rădoi a transmis și un mesaj suporterilor lui Gaziantep care au așteptări mari de la echipă.

”Le cer fanilor să aibă puțină răbdare și să încredere în echipă. Așa cum am mai spus, nu toți jucătorii au venit în același timp la pregătire. Cei noi au nevoie de timp de acomodare, cu orașul, cu baza de pregătire, cu stilul nostru și cu suporterii. Pentru mulți dintre ei este o experiență nouă. Chiar dacă le arătăm videoclipuri și le explicăm ce înseamnă campionatul Turciei, au nevoie de timp să se integreze.

Nu putem promite spectacol total sau trofee garantate, ar fi nerealist. Însă ce pot promite cu certitudine este că, de la stafful tehnic până la ultimul jucător, vom da 100% la fiecare meci pentru fiecare punct pus în joc” a încheiat Rădoi.

 

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