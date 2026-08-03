Scandalos: clubul Dinamo oferă o sumă infimă după moartea lui Gheorghe Covaciu! „Nu ştim unde să-l îngropăm”

Constantin Covaciu a decedat vineri, după ce microbuzul cu care erau transportaţii jucătorii de la echipa secundă a fost parte dintr-un accident rutier, asta pentru că şoferului de 83 de ani i s-a făcut rău.
Au existat mai multe persoane afectate şi duse la spital, iar Andrei Nicolescu a anunţat tot sprijinul pentru cei implicaţi în această strategie, de la staff şi până la jucători.
Situaţie ingrată în care se află familia lui Constantin Covaciu
Totuşi, se pare că există o problemă în ceea ce priveşte locul de veci în care o să fie înmormântat Constantin Covaciu. Familia acestuia acuză clubul Dinamo că a oferit doar 2500 de euro pentru a fi cumpărat locul de odihnă, sumă care nu este suficientă.
„M-am întâlnit cu Radu Costin, șeful departamentului de securitate de la Dinamo, și mi-a spus că până acum costurile funerare au ajuns la 48.000 de lei. Nu pot să-mi dau seama cum au ajuns la această sumă!
Și mi-a mai zis că domnul Andrei Nicolescu i-a transmis că Dinamo nu poate da decât 2.500 de euro pentru achiziționarea unui loc de veci. Așa că acum suntem în această situație să nu știm unde să-l îngropăm mâine. Le-am spus și eu că o să-l ținem la capelă, că nu avem altă soluție”, a spus Daniel Covaciu.
Cei de la Dinamo, arătaţi cu degetul pentru moartea lui Constantin Covaciu
Fiul acestuia a continuat tirada şi a vorbit despre vina există a formaţiei conduse de Andrei Nicolescu în moartea tatălui său.
„Le-am zis celor de la club că nu vreau ceva de lux, dar nici un coteț de câine, că tata nu a fost un boschetar, a muncit atâția ani pentru acest club. Și a murit din cauza neglijenței, inclusiv a clubului Dinamo! S-a ajuns aici fiindcă așa s-au cârpit și cu transportul echipei. S-au ieftinit și la mașină, nu le-a păsat că, așa cum spunea și doamna primar Lasconi, s-a folosit un microbuz vechi, recondiționat, cu locuri în plus, sudate.
Iar Dinamo trebuia să angajeze un șofer, nu să lase transportul echipei pe mâna unei firme care a pus la volan un om de 83 de ani. De asta s-a ajuns la moartea tatălui meu. Iar acum ni se spune că nu pot lua nici măcar un loc de veci, pentru tata! Aici am ajuns”, a mai spus Daniel Covaciu pentru GSP.
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