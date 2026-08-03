Disperare: Gianni Infantino l-a sunat pe Donald Trump pentru a-şi salva postul la FIFA! Deznodământ neaşteptat

Gianni Infantino este în mijlocul unui scandal, asta după ce a încercat să vândă participaţii din Cupa Mondială către diverşi investitori privaţi, soluţie care nu a fost pe placul majorităţii din fotbal.

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Italianul a pierdut acum şi susţinere importantă din Europa şi riscă să fie dat jos din fotoliul de şef al FIFA, iar din această cauză el a apelat la o soluţie incredibilă pentru a-şi salva postul.

Gianni Infantino l-a sunat pe Donald Trump pentru a-şi salva postul din fruntea FIFA

Jurnaliştii de la New York Times, apropiaţi de preşedintele american, scriu că Gianni Infantino, aflat într-o situaţie delicată, a apelat la Donald Trump pentru a-i salva pielea. Şeful de la FIFA l-a sunat pe omul numărul 1 de la Casa Albă în nenumărate rânduri, dar apelurile sale nu au fost încheiate cu succes.

Se pare că Donald Trump nu i-a răspuns lui Gianni Infantino la telefon şi pare că l-a abandonat pe acesta în lupta pe care o dă. Relaţia dintre cei doi părea a fi foarte strânsă, mai ales după ce Folarin Balogun a primit o suspendare a suspendării la Cupa Mondială şi a putut să evolueze în duelul din optimi cu Belgia.

Totuşi, Statele Unite a pierdut partida oricum, 1-4, fără drept de apel, iar astfel impactul jucătorului de la AS Monaco nu a existat.