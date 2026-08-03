Disperare: Gianni Infantino l-a sunat pe Donald Trump pentru a-şi salva postul la FIFA! Deznodământ neaşteptat

Gianni Infantino este în mijlocul unui scandal, asta după ce a încercat să vândă participaţii din Cupa Mondială către diverşi investitori privaţi, soluţie care nu a fost pe placul majorităţii din fotbal.
Italianul a pierdut acum şi susţinere importantă din Europa şi riscă să fie dat jos din fotoliul de şef al FIFA, iar din această cauză el a apelat la o soluţie incredibilă pentru a-şi salva postul.
Gianni Infantino l-a sunat pe Donald Trump pentru a-şi salva postul din fruntea FIFA
Jurnaliştii de la New York Times, apropiaţi de preşedintele american, scriu că Gianni Infantino, aflat într-o situaţie delicată, a apelat la Donald Trump pentru a-i salva pielea. Şeful de la FIFA l-a sunat pe omul numărul 1 de la Casa Albă în nenumărate rânduri, dar apelurile sale nu au fost încheiate cu succes.
Se pare că Donald Trump nu i-a răspuns lui Gianni Infantino la telefon şi pare că l-a abandonat pe acesta în lupta pe care o dă. Relaţia dintre cei doi părea a fi foarte strânsă, mai ales după ce Folarin Balogun a primit o suspendare a suspendării la Cupa Mondială şi a putut să evolueze în duelul din optimi cu Belgia.
Totuşi, Statele Unite a pierdut partida oricum, 1-4, fără drept de apel, iar astfel impactul jucătorului de la AS Monaco nu a existat.
UEFA a început răboiul cu FIFA
Cei de la UEFA au fost extrem de duri în scandalurile pe care FIFA le-a produs în această vară şi au transmis că nu sunt de acord cu metodele folosite de forul continental pentru a rezolva problemele.
UEFA a informat oficial FIFA că are în vedere în mod activ iniţierea unor acţiuni legale cu privire la planul Federaţiei internaţionale de fotbal de a crea filiala FIFA Forward Enterprise (FFE), deschisă capitalului privat pentru a-şi comercializa competiţiile, şi a solicitat ca FIFA să păstreze toate documentele aferente, informează EFE.
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