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Dinamovistul sare în apărarea lui Marius Baciu, antrenorul de la FCSB contestat dur: „Nu trebuie să ne grăbim”

Mihai Alecu Publicat: 3 august 2026, 17:53

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Dinamovistul sare în apărarea lui Marius Baciu, antrenorul de la FCSB contestat dur: „Nu trebuie să ne grăbim

Marius Baciu primeşte susţinere de la un rival. Foto: Sport Pictures

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Marius Baciu a fost contestat după ce FCSB a pierdut calificarea în turul 3 din Conference League, în urma dublului eşec în faţa celor de la Auda, însă acum tehnicianul primeşte susţinere de unde se aştepta cel mai puţin, din partea unui rival.

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Gigi Becali a spus că nu intenţionează să se despartă momentan de antrenor, în ciuda pierderii dublei cu Auda, iar Ciprian Marica vine cu argumente în susţinerea antrenorului.

Ciprian Marica a vorbit despre situaţia lui Marius Baciu, antrenorul contestat de la FCSB

Acţionarul de la Farul, rival al formaţiei bucureştene în Liga 1, a fost foarte clar când a vorbit de situaţia celor de la FCSB. Fostul atacant e de părere că Marius Baciu a avut prea puţin timp la dispoziţie pentru a demonstra dacă se poate descurca în rolul pe care îl are la formaţia roş-albastră.

„Nu cred că trebuie să ne grăbim, omul are trei meciuri. Cert e că a început prost. Nu m-aș grăbi, dar a început slab, a început prost. A luat FCSB cei mai buni jucători, au cel mai mare buget, e normal să fie primii. Patronul spunea că vrea bani, că banii îl interesează. În cupele europene nu mai au nicio șansă, să vedem dacă la finalul sezonului vor vinde jucători ca să fie satisfăcut patronul”, a spus Ciprian Marica pentru sport.ro.

Marius Baciu, întrebat direct dacă pleacă de la FCSB

Tehnicianul de la FCSB a fost întrebat direct dacă se gândeşte să plece de la echipă şi a oferit un răspuns clar, anunţând că nu are în vedere această variantă.

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„Exclus. Niciodată. Şi nu o să renunţ niciodată. Dacă se va considera vreodată, cândva, da, o să analizăm, de ce nu. Dar, deocamdată, suntem la un început de drum. Mai multe victorii am decât înfrângeri”, a spus Marius Baciu.

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