Oficial. Chelsea a anunțat venirea unui fost căpitan de la o rivală din Premier League. Lovitură dată de Xabi Alonso

Xabi Alonso le-a mai antrenat până acum pe Bayer Leverkusen și Real Madrid / Getty Images)

Venirea lui Xabi Alonso în această vară la Chelsea a reprezentat și o schimbare de strategie pentru clubul care a făcut cele mai mari investiții din fotbal în ultimii 5 ani. Dacă până acum, Chelsea aducea doar jucători tineri pe contracte lungi, acum londonezii pariază și pe experiență.

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Ultimul transfer anunțat oficial: Jordan Henderson, venit liber de contract după despărțirea de Brentford. Asta după ce l-a adus în această vară și pe veteranul Welbeck.

Xabi Alonso, 8 transferuri la Chelsea

Henderson a semnat până în 2028 cu Chelsea. „Având în vedere dimensiunea clubului, managerul, față de care port o admirație considerabilă, și calitatea jucătorilor, aceasta era o oportunitate pe care nu putea să o refuz” a spus Henderson după ce a fost anunțat oficial.

Henderson mai avea un an de contract cu Brentford, însă echipa lui Keith Andrews i-a acceptat solicitarea lui Henderson pentru ruperea contractului mai devreme. În schimb, Brentford a adus la mijloc pentru o sumă record pentru club pe Mamadou Sangare de la Lens.

Henderson este al 8-lea jucător transferat de Chelsea în această vară după Valentin Barco, Danny Welbeck, Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Geovany Quenda, Marco Palestra și Emmanuel Emegha. În schimb, Chelsea i-a vândut pe sume mari pe Marc Cucurella și Andrey Santos, iar Enzo Fernandez urmează la rândul său să plece.