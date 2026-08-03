U Cluj – FC Botoșani 0-1. Dumiter deschide scorul după faza superbă a lui Ongenda

Universitatea Cluj – FC Botoșani, duel din etapa a treia din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 18.30. Vicecampioana României a început sezonul slab, singurul succes fiind contra lui Farul în prima etapă. A fost eliminată pe rând din Europa League, de Dynamo Kiev, și din Conference League, de Brann, și a pierdut Supercupa României.

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La ultimul meci din campionat, U Cluj a fost învinsă de Sepsi Sfântul Gheorghe cu 1-0. De partea cealaltă, FC Botoșani are două egaluri în primele două etape: 2-2 la Voluntari și 1-1 pe propriul teren cu Rapid.

Echipa lui Bergodi are 14 meciuri consecutive pe propriul teren în Liga 1 fără înfrângere. Ultima echipă care a câștigat pe Cluj Arena a fost FCSB, pe 1 noiembrie anul trecut, când a fost 2-0 pentru bucureșteni. De partea cealaltă, FC Botoșani are o singură victorie în ultimele 14 meciuri disputate în deplasare, pe terenul lui Slobozia, tot în noiembrie 2025.

Dan Nistor va bifa astăzi meciul cu numărul 515 în Liga 1 și-l va egala astfel pe Ionel Dănciulescu.

Fazele meciului:

Min 38. GOOOOL FC BOTOȘANI! Ongenda reușește o fază superbă în jumătatea Clujului, îi pasează printre lui Dumiter care înscrie cu un șut pe lângă Lefter.