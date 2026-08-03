Home | Fotbal | Liga 1 | U Cluj – FC Botoșani 0-1. Dumiter deschide scorul după faza superbă a lui Ongenda
LIVE SCORE

U Cluj – FC Botoșani 0-1. Dumiter deschide scorul după faza superbă a lui Ongenda

Sebastian Ujica Publicat: 3 august 2026, 17:47 / Actualizat: 3 august 2026, 19:13

Comentarii
U Cluj – FC Botoșani 0-1. Dumiter deschide scorul după faza superbă a lui Ongenda

Cristiano Bergodi, supărat, la meciul cu Sepsi / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Universitatea Cluj – FC Botoșani, duel din etapa a treia din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 18.30. Vicecampioana României a început sezonul slab, singurul succes fiind contra lui Farul în prima etapă. A fost eliminată pe rând din Europa League, de Dynamo Kiev, și din Conference League, de Brann, și a pierdut Supercupa României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La ultimul meci din campionat, U Cluj a fost învinsă de Sepsi Sfântul Gheorghe cu 1-0. De partea cealaltă, FC Botoșani are două egaluri în primele două etape: 2-2 la Voluntari și 1-1 pe propriul teren cu Rapid.

Echipa lui Bergodi are 14 meciuri consecutive pe propriul teren în Liga 1 fără înfrângere. Ultima echipă care a câștigat pe Cluj Arena a fost FCSB, pe 1 noiembrie anul trecut, când a fost 2-0 pentru bucureșteni. De partea cealaltă, FC Botoșani are o singură victorie în ultimele 14 meciuri disputate în deplasare, pe terenul lui Slobozia, tot în noiembrie 2025.

Dan Nistor va bifa astăzi meciul cu numărul 515 în Liga 1 și-l va egala astfel pe Ionel Dănciulescu.

Fazele meciului:

Min 38. GOOOOL FC BOTOȘANI! Ongenda reușește o fază superbă în jumătatea Clujului, îi pasează printre lui Dumiter care înscrie cu un șut pe lângă Lefter.

Reclamă
Reclamă

Min 34. Ocazie mare pentru oaspeți la un șut superb al lui Mailat sub bară, mingea a lovit bara transversală.

Echipele de start:

U Cluj: Lefter – Mikanovic, I. Cristea, Codrea, Chipciu – Bic – Nistor, Drammeh – Stanojev, Aliev, Mendy
Rezerve: Neofytos, Cosa, Adams, Chinteș, Poulolo, Techereș, Simion, Pinho, Pall, Macalou, Chukwu, trică

FC Botoșani: Anestis – Bayeye, Miron,Diarra, Ilaș – De Vega, Papa, Ongenda – Mitrov, Dumiter, Mailat
Rezerve: Gurău, Creț, Sadiku, Diaw, Petro, Bordeianu, Sorodoc, Țigănașu, Markovic, M. Preda

Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediereTraian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere
Reclamă

 

Universitatea Cluj a postat un clip emoționant după anunțul că Dan Nistor va juca din primul minut.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Mai are nevoie FCSB de transferuri, după eliminarea din Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere
Observator
Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere
Familia lui Constantin Covaciu, scandal pe locul de veci cu Dinamo. Unde va fi înmormântat maseurul decedat în accidentul de la Câmpulung?
Fanatik.ro
Familia lui Constantin Covaciu, scandal pe locul de veci cu Dinamo. Unde va fi înmormântat maseurul decedat în accidentul de la Câmpulung?
19:04

Oficial. Chelsea a anunțat venirea unui fost căpitan de la o rivală din Premier League. Lovitură dată de Xabi Alonso
18:25

EXCLUSIV„De el depinde! Mai are și un patron…” Mesaj pentru Târnovanu de la un fost portar de la FCSB
18:07

Disperare: Gianni Infantino l-a sunat pe Donald Trump pentru a-şi salva postul la FIFA! Deznodământ neaşteptat
17:53

Dinamovistul sare în apărarea lui Marius Baciu, antrenorul de la FCSB contestat dur: „Nu trebuie să ne grăbim”
17:44

Rădoi a dezvăluit cea mai mare problemă după plecarea de la FCSB: „Acest lucru este greșit!” Ce a descoperit la Gaziantep
17:06

Dat afară de Dinamo, preferatul lui Zeljko Kopic a semnat cu PAOK
Vezi toate știrile
1 „Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal 2 Englezii, verdict fără dubii după debutul lui Andrei Coubiș la Lincoln City: „Actorul principal” 3 Oficial. Meciul CFR Cluj – U Cluj a fost amânat. Când a fost reprogramat de LPF 4 Oficial. FCSB a transferat un nou portar. Mutare surpriză făcută de Gigi Becali 5 „Se vede că e fotbalist”. Noul transfer de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Florin Prunea 6 Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul lui Mircea Lucescu. Nepotul acestuia a dezvăluit totul: „Ăsta este adevărul”
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!