U Cluj – FC Botoșani 0-1. Dumiter deschide scorul după faza superbă a lui Ongenda

Universitatea Cluj – FC Botoșani, duel din etapa a treia din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 18.30. Vicecampioana României a început sezonul slab, singurul succes fiind contra lui Farul în prima etapă. A fost eliminată pe rând din Europa League, de Dynamo Kiev, și din Conference League, de Brann, și a pierdut Supercupa României.
La ultimul meci din campionat, U Cluj a fost învinsă de Sepsi Sfântul Gheorghe cu 1-0. De partea cealaltă, FC Botoșani are două egaluri în primele două etape: 2-2 la Voluntari și 1-1 pe propriul teren cu Rapid.
Echipa lui Bergodi are 14 meciuri consecutive pe propriul teren în Liga 1 fără înfrângere. Ultima echipă care a câștigat pe Cluj Arena a fost FCSB, pe 1 noiembrie anul trecut, când a fost 2-0 pentru bucureșteni. De partea cealaltă, FC Botoșani are o singură victorie în ultimele 14 meciuri disputate în deplasare, pe terenul lui Slobozia, tot în noiembrie 2025.
Dan Nistor va bifa astăzi meciul cu numărul 515 în Liga 1 și-l va egala astfel pe Ionel Dănciulescu.
Fazele meciului:
Min 38. GOOOOL FC BOTOȘANI! Ongenda reușește o fază superbă în jumătatea Clujului, îi pasează printre lui Dumiter care înscrie cu un șut pe lângă Lefter.
Min 34. Ocazie mare pentru oaspeți la un șut superb al lui Mailat sub bară, mingea a lovit bara transversală.
Echipele de start:
U Cluj: Lefter – Mikanovic, I. Cristea, Codrea, Chipciu – Bic – Nistor, Drammeh – Stanojev, Aliev, Mendy
Rezerve: Neofytos, Cosa, Adams, Chinteș, Poulolo, Techereș, Simion, Pinho, Pall, Macalou, Chukwu, trică
FC Botoșani: Anestis – Bayeye, Miron,Diarra, Ilaș – De Vega, Papa, Ongenda – Mitrov, Dumiter, Mailat
Rezerve: Gurău, Creț, Sadiku, Diaw, Petro, Bordeianu, Sorodoc, Țigănașu, Markovic, M. Preda
Universitatea Cluj a postat un clip emoționant după anunțul că Dan Nistor va juca din primul minut.
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