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Dezvăluiri şocante făcute de văduva lui Constantin Covaciu: „A murit pe loc, n-a avut nicio șansă!” Acuzaţii la Elena Lasconi

Radu Constantin Publicat: 3 august 2026, 15:09

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Dezvăluiri şocante făcute de văduva lui Constantin Covaciu: „A murit pe loc, n-a avut nicio șansă! Acuzaţii la Elena Lasconi
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Momente grele pentru familia lui Constantin Covaciu, maseurul echipei secunde de la Dinamo, care şi-a pierdut viaţa în urma accidentului de la Câmpulung.

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Văduva lui Constantin Covaciu face dezvăluiri şocante despre ultimele momente din viaţa soţului ei. Cum s-a produs tragedia? „Pe 31 iulie m-a sunat și mi-a spus că pleacă la antrenament. De la hotel la teren li s-a pus la dispoziție o firmă de transport din Câmpulung Muscel. Erau două microbuze. Drumul de la stadion la hotel era de vreo 2 kilometri, nu era mare. Șoferul a oprit cheia în pantă, nu mai avea alimentare, asta am înțeles de la unul din colegii soțului. Când a dat drumul la motor, nu a mai putut să controleze mașina. S-a oprit într-un copac și a sărit mașina jumătate de metru, i-a rupt gâtul soțului meu și a murit pe loc, n-a avut nicio șansă. Colegul soțului meu, asistent, Toma, e la spital acum, fractură de coloană”, declară Aura Covaciu, văduva maseurului de la Dinamo, citată de Fanatik.

Totodată, ea vorbeşte despre starea tehnică jalnică în care se afla autocarul. „Un copil, tot așa, are probleme la bazin. A fost carnagiu acolo. Ne-am dus să ne dea hainele soțului și șapca lui e plină de sânge, ne-au oprit să investigheze procurorii. Scaunele erau legate cu sârmă, efectiv au zburat în față la impact. Copiii au intrat unul peste altul”, completează Aura Covaciu.

Ce acuzaţii şi se aduc Elenei Lasconi

Văduva lui Constantin Covaciu lansează un atac dur şi la adresa Elenei Lasconi.

„Ne-am dus la doamna Lasconi să ne dea certificatele de deces și s-a mirat și ea cum ne-am mirat și noi. Dânsa nu are voie să se mire, dânsa știa despre ce situație e vorba. Dânsa când a vorbit cu noi ținea cu noi, ea dădea vina pe RAR. I-am zis: dacă puteți să ne ajutați să ne dați asigurarea firmei pentru situații de accidente. A zis că ne dă și a plecat și nu ne-a mai adus-o. Putea să ne-o aducă pe loc dacă o are în birou, nu? Ne-a dat numărul să o contactăm, dar nu știm dacă o găsim. Soțul meu a murit la serviciu, nu a murit în concediu, ci în timpul serviciului”, a mai spus Aura Covaciu.

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