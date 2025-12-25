Anunț despre viitorul lui Jürgen Klopp, după ce a fost dorit la Real Madrid: „Se simte aici ca acasă” - Antena Sport

Închide meniul
Anunț despre viitorul lui Jürgen Klopp, după ce a fost dorit la Real Madrid: „Se simte aici ca acasă”

Viviana Moraru Publicat: 25 decembrie 2025, 18:15

Jurgen Klopp, în timpul unui meci/ Profimedia

Antrenorul german Jürgen Klopp, al cărui nume a fost vehiculat în legătură cu posibila preluare a băncii tehnice a lui FC Liverpool sau Real Madrid, nu are nicio clauză de reziliere în contractul său cu Red Bull, a anunţat directorul general al producătorului de băuturi energizante, Oliver Mintzlaff. 

Klopp, care s-a despărţit în vara anului 2024 de FC Liverpool, după nouă sezoane de succes la clubul englez, a preluat la 1 ianuarie 2025 funcţia de şef al Departamentului global pentru fotbal în cadrul Red Bull, fiind însărcinat cu monitorizarea activităţii cluburilor aflate în portofoliul companiei austriece. 

“Jürgen Klopp a fost cea mai bună achiziţie pentru noi, fără nicio indemnizaţie de transfer. El comunică în mod regulat cu antrenorii de la cluburi. Discuţiile sale cu tinerii jucători pe care vrem să-i semnăm sunt cruciale”, a precizat Mintzlaff. 

Întrebat despre o posibilă dorinţă din partea lui Klopp (58 de ani) de a reveni la un rol de antrenor, Mintzlaff a spus: “Jurgen Klopp se simte la noi ca acasă şi a învăţat deja enorm de multe. Contractul său nu include o clauză de reziliere, iar angajamentul său faţă de noi este incontestabil”. 

După seria de rezultate nesatisfăcătoare pe care a traversat-o recent FC Liverpool s-a vorbit despre o posibilă revenire a lui Juergen Klopp pe stadionul Anfield, pentru a-l înlocui pe olandezul Arne Slot. 

Mass-media spaniolă a scrie la rândul ei recent despre un posibil interes al clubului Real Madrid faţă de tehnicianul german, în condiţiile în care echipa din capitala Spaniei are un joc sub aşteptări sub comanda lui Xabi Alonso, înlocuitorul italianului Carlo Ancelotti. 

