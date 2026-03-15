Popescu nu se descurca cu 2.000 de euro pe lună şi vinde acum maşini aduse din Germania

Petru Popescu (24 de ani, Moldova) a dezvăluit cum face bani, în afară de fotbal. Atacantul celor de la Petrocub, echipa de pe locul 1 din Moldova, vinde maşini aduse din străinătate şi îşi dublează astfel câteodată veniturile.

La Petrocub, salariu mediu pe lună este de 2.000 de euro. Fostul atacant al lui Andrei Prepeliţă susţine că a avut un profit de 4.000 de euro după vânzarea unei maşini.

Petru Popescu vinde maşini aduse de afară

”Nu aș numi-o afacere. Mai degrabă un hobby. Da, înțeleg mașinile și iubesc foarte mult subiectul. Am contacte bune în Germania, datorită cărora pot găsi opțiuni interesante și profitabile. La început, mi-am ajutat prietenii și cunoștințele. Apoi s-a răspândit: prietenii prietenilor prietenilor mei m-au recomandat. Și așa a continuat.

Mașinile nu se vând în fiecare lună, iar la club ești plătit regulat și la timp. Dar pot spune că acum câștig mai mult din vânzarea lor decât din fotbal. Deși, desigur, fotbalul este prioritatea mea și îmi petrec tot timpul cu el: antrenamente, meciuri, recuperare. Vânzarea de mașini o las pentru timpul meu liber”, a spus Popescu, citat de moldfootball.com.

Atacantul cu o cotă de piaţă de 300.000 de euro este cel mai bun marcator al echipei sale, cu 11 goluri înscrise. Înainte de a ajunge la Petrocub, Popescu a mai evoluat pentru Dolgoprudnyi (Rusia). După 2 ani staţi pe bară, a semnat cu moldovenii în martie 2025.