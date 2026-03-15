Barcelona – Sevilla 5-2. Spectacol făcut de catalani pe Camp Nou. Echipa lui Hansi Flick are 4 puncte peste Real Madrid

Barcelona a făcut spectacol pe teren propriu în etapa cu numărul 28 a primei ligi din Spania. Campioana en-titre a învins-o pe FC Sevilla cu scorul de 5-2 și s-a distanțat la patru puncte de Real Madrid.

Este victoria cu numărul 23 în La Liga pentru formația antrenată de Hansi Flick. Raphina a reușit o triplă pentru gruparea catalană pe Camp Nou.

Raphinha, triplă în meciul cu FC Sevilla

Barcelona a dominat de la un capăt la celălalt partida cu Sevilla, din etapa cu numărul 28 din La Liga. Gruparea lui Hansi Flick a făcut spectacol în fața propriilor suporteri și s-a distanțat la 4 puncte de Real Madrid.

În minutele 9 și 21, brazilianul Raphinha a transformat două lovituri de la 11 metri pentru gazde, iar Dani Olmo a dus scorul la 3-0, în minutul 38. Până la pauză au marcat și andaluzii, prin Oso (min. 45+3).

După pauză, campioana Spaniei și-a continuat reprezentația de forță, iar în minutul 51 Raphinha a punctat pentru a treia oară. Joao Cancelo a înscris și el 9 minute mai târziu, iar scorul final a fost stabilit de Sow (min. 90+2).