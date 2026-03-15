Barcelona – Sevilla 5-2. Spectacol făcut de catalani pe Camp Nou. Echipa lui Hansi Flick are 4 puncte peste Real Madrid

Daniel Işvanca Publicat: 15 martie 2026, 19:14

Dani Olmo / Profimedia

Barcelona a făcut spectacol pe teren propriu în etapa cu numărul 28 a primei ligi din Spania. Campioana en-titre a învins-o pe FC Sevilla cu scorul de 5-2 și s-a distanțat la patru puncte de Real Madrid.

Este victoria cu numărul 23 în La Liga pentru formația antrenată de Hansi Flick. Raphina a reușit o triplă pentru gruparea catalană pe Camp Nou.

Raphinha, triplă în meciul cu FC Sevilla

Barcelona a dominat de la un capăt la celălalt partida cu Sevilla, din etapa cu numărul 28 din La Liga. Gruparea lui Hansi Flick a făcut spectacol în fața propriilor suporteri și s-a distanțat la 4 puncte de Real Madrid.

În minutele 9 și 21, brazilianul Raphinha a transformat două lovituri de la 11 metri pentru gazde, iar Dani Olmo a dus scorul la 3-0, în minutul 38. Până la pauză au marcat și andaluzii, prin Oso (min. 45+3).

După pauză, campioana Spaniei și-a continuat reprezentația de forță, iar în minutul 51 Raphinha a punctat pentru a treia oară. Joao Cancelo a înscris și el 9 minute mai târziu, iar scorul final a fost stabilit de Sow (min. 90+2).

Tot în această partidă s-a consemnat și revenirea pe gazon a spaniolului Gavi, care nu mai jucase din august 2025 pentru Barcelona. Acesta s-a recuperat după o accidentare la genunchi.

Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Citește și:
Filmul accidentului din Timiş. Lucas, strivit de o poartă de fotbal de 100 kg sub privirile tatălui
Cum a reacționat familia Alexandrei Dukadam la anunțul că formează un cuplu cu Eroul de la Sevilla. Era mai mare cu 20 de ani
LIVE VIDEORio Ave – Estrela se joacă ACUM. Ianis Stoica e titular la oaspeţi
Ilie Dumitrescu, verdict după ce a văzut schimbările făcute de Mirel Rădoi în primul 11 al FCSB-ului: „Cam ce juca la Craiova”
VIDEOSuporterii U Cluj au făcut spectacol la ultimul antrenament al echipei! Scene incredibile înaintea derby-ului cu CFR
LIVE SCORELiverpool – Tottenham 1-0. Radu Drăgușin, titular într-un meci „încins” pe Anfield. Intervenții bune pentru român
Vlad Chiricheș, titularizat de Mirel Rădoi în FCSB – Metaloglobus. Era dat ca și plecat de la echipă de Gigi Becali
LIVE VIDEOMinnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder se joacă ACUM. Duel “stelar” între Gilgeous-Alexander și Edwards
1 Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF 2 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 3 FotoFemeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: “E singura în care am încredere” 4 Decizia radicală luată de Inter, imediat după scandalul nebun de la meciul cu Atalanta 5 VIDEOKimi Antonelli câștigă în premieră o cursă în F1, după o prestație magistrală în China. O nouă “dublă” Mercedes 6 Campionatul „nebun” din Europa unde toate cele 18 echipe încă au șanse la titlu: fostul lider a căzut pe locul 11!
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB