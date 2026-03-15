Suporterii U Cluj au făcut spectacol la ultimul antrenament al echipei! Scene incredibile înaintea derby-ului cu CFR

Universitatea Cluj va primi vizita celor de la CFR în meciul care va închide această primă etapă de play-off, iar atmosfera se anunță una „încinsă” pe Cluj Arena la ora partidei.

Suporterii „studenților” simt importanța jocului de luni seară și au vizitat echipa la ultimul antrenament. Spectacolul a fost unul ireal pentru formația lui Cristiano Bergodi.

Derby-ul Ardealului este programat luni seară de la ora 20:30, iar partida va avea loc pe Cluj Arena și va fi ultima din această primă etapă de play-off.

Echipa lui Cristiano Bergodi este la al doilea sezon consecutiv în play-off, iar o victorie contra marii rivale ar fi un start excelent în lupta pentru titlu sau cupele europene.

Suporterii i-au surprins pe jucători la antrenamentul de duminică și au apărut în tribunele stadionului, acolo unde au produs o atmosferă de mare meci, cu torțe și cântece.