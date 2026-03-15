Home | Fotbal | Liga 1 | Ilie Dumitrescu, verdict după ce a văzut schimbările făcute de Mirel Rădoi în primul 11 al FCSB-ului: „Cam ce juca la Craiova”

Viviana Moraru Publicat: 15 martie 2026, 19:50

Comentarii
Ilie Dumitrescu, în timpul unui interviu / Antena 1

Ilie Dumitrescu a reacționat, după ce a văzut schimbările făcute de Mirel Rădoi în primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu Metaloglobus. Partida din prima rundă de play-out se va disputa azi, de la ora 20:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mirel Rădoi a decis să-l titularizeze pe Vlad Chiricheș și a schimbat sistemul, din 4-3-3 în 4-3-1-2, cu Florin Tănase în spatele celor doi atacanți, Daniel Bîrligea și David Miculescu.

Ilie Dumitrescu a analizat echipa de start a FCSB-ului și crede că în cazul în care Vlad Chiricheș va intra întrei cei doi fundași centrali, Andre Duarte și Daniel Graovac, sistemul va suferi din nou modificări și se va asemăna cu cel impus de Mirel Rădoi pe vremea când o antrena pe Universitatea Craiova.

„În orice caz, cu doi atacanți. Poate să existe acest romb cu Chiricheș, Tănase, Olaru, și Cisotti, mai avansați, 4-3-1-2. Sau poate fi 3, Chiricheș pe construcție, între Graovac și Duarte, un patru în zona de mijloc și 1-2, cam ce juca Mirel Rădoi la Craiova pe faza ofensivă.

Cred în multe momente vor fi 3-4-1-2, dar poate fi și acest romb. Dacă Vlad Chiricheș va intra între fundașii centrali, se va transforma clar într-un 3-4-1-2. Cred vor fi multe momente în care Crețu și Radunovic vor fi foarte sus, vor face benzile.

Reclamă
Reclamă

Olaru și Cisotti vor fi în spatele sau chiar în multe momente pe aceeași linie cu Tănase, și cu doi atacanți”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, înainte de FCSB – Metaloglobus.

Echipele de start la FCSB – Metaloglobus:

FCSB: M. Popa – V. Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Olaru, Chiricheș, Cisotti – F. Tănase – Miculescu, Bîrligea
Rezerve: Târnovanu, Zima, Dawa, Kiki, M. Popescu, Joao Paulo, Pantea, O. Popescu, Alhassan, A. Stoian, Thiam, D. Popa
Absenți: Lixandru (suspendat), Arad, Cercel (accidentați)
Antrenor: Mirel Rădoi

Ce l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supăratCe l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supărat
Reclamă

Metaloglobus: Gavrilaș (cpt.) – Țîrlea, Camara, R. Bădescu, An. Sava – Carvalho, Sabater – Abbey, Purece, Ghimfus – Daniel Popa
Rezerve: Nedelcovici, Al. Soare, G. Dumitru, Huiban, Bădescu, Visic, A. Gheorghe, Lis, Zakir, Celaj, D. Irimia, Cestor
Absenți: D. Irimia (suspendat), G. Caramalău, Junior Morais (accidentați)
Antrenor: Florin Bratu

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul accidentului din Timiş. Lucas, strivit de o poartă de fotbal de 100 kg sub privirile tatălui
Observator
Filmul accidentului din Timiş. Lucas, strivit de o poartă de fotbal de 100 kg sub privirile tatălui
Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus, așa cum a anunțat Fanatik. Ce se întâmplă cu Târnovanu. Update exclusiv
Fanatik.ro
Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus, așa cum a anunțat Fanatik. Ce se întâmplă cu Târnovanu. Update exclusiv
19:30

VIDEOSuporterii U Cluj au făcut spectacol la ultimul antrenament al echipei! Scene incredibile înaintea derby-ului cu CFR
19:21

VIDEORio Ave – Estrela, 20:00, LIVE VIDEO. Ianis Stoica e titular la oaspeţi
19:19

LIVE SCORELiverpool – Tottenham 1-0. Radu Drăgușin, titular într-un meci „încins” pe Anfield
19:14

Barcelona – Sevilla 5-2. Spectacol făcut de catalani pe Camp Nou. Echipa lui Hansi Flick are 4 puncte peste Real Madrid
19:08

Vlad Chiricheș, titularizat de Mirel Rădoi în FCSB – Metaloglobus. Era dat ca și plecat de la echipă de Gigi Becali
19:00

LIVE VIDEOMinnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder se joacă ACUM. Duel “stelar” între Gilgeous-Alexander și Edwards
Vezi toate știrile
1 Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF 2 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 3 FotoFemeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: “E singura în care am încredere” 4 Decizia radicală luată de Inter, imediat după scandalul nebun de la meciul cu Atalanta 5 VIDEOKimi Antonelli câștigă în premieră o cursă în F1, după o prestație magistrală în China. O nouă “dublă” Mercedes 6 Campionatul „nebun” din Europa unde toate cele 18 echipe încă au șanse la titlu: fostul lider a căzut pe locul 11!
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB