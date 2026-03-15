Ilie Dumitrescu, verdict după ce a văzut schimbările făcute de Mirel Rădoi în primul 11 al FCSB-ului: „Cam ce juca la Craiova”

Ilie Dumitrescu a reacționat, după ce a văzut schimbările făcute de Mirel Rădoi în primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu Metaloglobus. Partida din prima rundă de play-out se va disputa azi, de la ora 20:30.

Mirel Rădoi a decis să-l titularizeze pe Vlad Chiricheș și a schimbat sistemul, din 4-3-3 în 4-3-1-2, cu Florin Tănase în spatele celor doi atacanți, Daniel Bîrligea și David Miculescu.

Ilie Dumitrescu a analizat echipa de start a FCSB-ului și crede că în cazul în care Vlad Chiricheș va intra întrei cei doi fundași centrali, Andre Duarte și Daniel Graovac, sistemul va suferi din nou modificări și se va asemăna cu cel impus de Mirel Rădoi pe vremea când o antrena pe Universitatea Craiova.

„În orice caz, cu doi atacanți. Poate să existe acest romb cu Chiricheș, Tănase, Olaru, și Cisotti, mai avansați, 4-3-1-2. Sau poate fi 3, Chiricheș pe construcție, între Graovac și Duarte, un patru în zona de mijloc și 1-2, cam ce juca Mirel Rădoi la Craiova pe faza ofensivă.

Cred în multe momente vor fi 3-4-1-2, dar poate fi și acest romb. Dacă Vlad Chiricheș va intra între fundașii centrali, se va transforma clar într-un 3-4-1-2. Cred vor fi multe momente în care Crețu și Radunovic vor fi foarte sus, vor face benzile.