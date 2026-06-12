Video Canadienii s-au „dezumflat” la ceremonia de deschidere a Mondialului! Ce s-a întâmplat în timpul concertului

Canadienii au avut bătăi de cap la ceremonia de deschidere pentru Campionatul Mondial. În timpul numărului lui Jessie Reyez și El Yanna, o replică a Cupei Mondiale gomflabile trebuia să se umfle în spatele celor două cântărețe.

Ușor de zis, greu de făcut. Cupa nu s-a umflat cum trebuia astfel că planul a fost abandonat de gazde, însă momentul a devenit unul dintre cele mai comentate de pe rețelele de socializare.