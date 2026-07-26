Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (20:30). Roș-albaștrii țintesc a doua victorie a sezonului. Echipele probabile

Csikszereda – FCSB, partida din etapa a doua a Ligii 1, se va disputa azi, de la ora 20:30, și va fi în format live text, pe as.ro. Roș-albaștrii lui Marius Baciu țintesc a doua victorie a sezonului.

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În prima etapă, FCSB s-a impus fără emoții în duelul cu FC Argeș, scor 2-0. Daniel Bîrligea și Florin Tănase au marcat golurile victoriei.

Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (20:30)

FCSB este cu gândul și la returul cu FK Auda, din turul doi preliminar de Conference League. În manșa tur, letonii s-au impus cu 3-2 în Ghencea, urmând ca returul să se dispute joi, de la ora 19:00.

Csikszereda, de cealaltă parte, a avut un debut dezastruos de sezon. Formația din Miercurea Ciuc a fost învinsă categoric de nou-promovata Corvinul, scor 0-3.

Meciurile dintre Csikszereda și FCSB au fost echilibrate, în sezonul trecut. În turul de la Miercurea Ciuc, cele două au remizat, scor 1-1. În retur, roș-albaștrii s-au impus la limită, scor 1-0, iar meciul din play-out a fost câștigat de „ciucani”, cu același scor.