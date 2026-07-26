Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (20:30). Roș-albaștrii țintesc a doua victorie a sezonului. Echipele probabile

Csikszereda – FCSB, partida din etapa a doua a Ligii 1, se va disputa azi, de la ora 20:30, și va fi în format live text, pe as.ro. Roș-albaștrii lui Marius Baciu țintesc a doua victorie a sezonului.
În prima etapă, FCSB s-a impus fără emoții în duelul cu FC Argeș, scor 2-0. Daniel Bîrligea și Florin Tănase au marcat golurile victoriei.
Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (20:30)
FCSB este cu gândul și la returul cu FK Auda, din turul doi preliminar de Conference League. În manșa tur, letonii s-au impus cu 3-2 în Ghencea, urmând ca returul să se dispute joi, de la ora 19:00.
Csikszereda, de cealaltă parte, a avut un debut dezastruos de sezon. Formația din Miercurea Ciuc a fost învinsă categoric de nou-promovata Corvinul, scor 0-3.
Meciurile dintre Csikszereda și FCSB au fost echilibrate, în sezonul trecut. În turul de la Miercurea Ciuc, cele două au remizat, scor 1-1. În retur, roș-albaștrii s-au impus la limită, scor 1-0, iar meciul din play-out a fost câștigat de „ciucani”, cu același scor.
Echipele probabile:
- FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Radunovic, Cisotti – D. Popa, Toma, Politic – Stoian;
Rezerve: M. Popa, Udrea – Dăncuș, Labonne, Boutoutaou, Batubinsika, L. Stancu, F. Tănase, Bîrligea, Oct. Popescu, J. Paulo;
Absenți: Ngezana, M. Popescu, O. Arad, D. Miculescu (accidentați), Gnahore (menajat);
Antrenor: Marius Baciu;
- Csikszereda (4-2-3-1): Pap – Paszka, Hegedus, Palmeș, Trif – Veres, Bodo – Anderson, Magyar, Szalay – Eppel;
Rezerve: Deaky – Tajti, Odor, Dolny, Csuros, Bota, Stahl, Szabo, Zsolt, Novelli, Karacsony, Toth;
Absenți: Bakos (accidentat);
Antrenor: Istvan Szabo;
Ce a spus Marius Baciu, înainte de Csikszereda – FCSB
Marius Baciu a dezvăluit că nu se va putea baza pe doi jucători, la duelul de la Miercurea Ciuc. Eddy Gnahore s-a accidentat după partida cu FK Auda, iar Ofri Arad încă nu e refăcut.
„Gnahore are o lovitură, va rămâne acasă. Are un program special de recuperare, un program pe care îl face cu preparatorul fizic. Nu e ușor, prima dată trebuie să recuperăm jucătorii, nu avem încă un lot foarte numeric, mai sunt fotbaliști de pus la punct fizic, nu e simplu deloc. Nici Ofri Arad nu o să fie, o să rămână acasă și de data asta”, a declarat Marius Baciu, la conferința de presă, înainte de Csikszereda – FCSB.
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