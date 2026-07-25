Home | Fotbal | Liga 1 | Florin Maxim s-a enervat după înfrângerea cu Farul! Nu i-a menajat pe constănţeni: „Eraţi la un pas să retrogradaţi”

Florin Maxim s-a enervat după înfrângerea cu Farul! Nu i-a menajat pe constănţeni: „Eraţi la un pas să retrogradaţi”

Bogdan Stănescu Publicat: 25 iulie 2026, 20:07

Comentarii
Florin Maxim s-a enervat după înfrângerea cu Farul! Nu i-a menajat pe constănţeni: „Eraţi la un pas să retrogradaţi

Florin Maxim, la conferinţa de presă / AntenaSport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Antrenorul Corvinului, Florin Maxim (45 de ani), a fost enervat la conferinţa de presă de o întrebare legată de obiectivul echipei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nou-promovată în Liga 1, Corvinul are o victorie şi o înfrângere în primele două meciuri. La întrebarea legată de obiectiv, el i-a taxat pe cei de la Farul.

Enervat de o întrebare legată de obiectiv, Florin Maxim a taxat-o pe Farul: „Era să retrogradaţi”

Fost jucător la Farul, Florin Maxim a vorbit ulterior laudativ despre investiţiile făcute de Gică Hagi la echipa constănţeană.

Maxim a fost iritat şi de o fază de arbitraj. A fost însă foarte precaut, subliniind că nu vrea să dea vina pe arbitri.

„Meritam să ne arate o reluare, să ne liniştească un pic.

Reclamă
Reclamă

La golul 2 e ultima fază, e o fază banală, dar putea fi fault, să aruncăm o minge în careu şi poate s-ar fi întâmplat să egalăm.

Nu vreau să arunc vina pe arbitri, nicidecum, eu consider că noi, Corvinul, merităm măcar o reluare şi o dungă trasă.

(n.r: Obiectivul?) Da, e play-off-ul, pentru că, aşa cum spuneţi dumneavoastră, oricum ajungem acolo. Dacă mă întrebaţi, dumneavoastră ce vă propuneţi, de la Farul? Eraţi la un pas să retrogradaţi. Fără să jignesc.

Afacerea cu care David a dat lovitura pe timp de criză. Clienţii aşteaptă şi trei săptămâni pentru serviciuAfacerea cu care David a dat lovitura pe timp de criză. Clienţii aşteaptă şi trei săptămâni pentru serviciu
Reclamă

Nu e logic? Ce să ne propunem?

(n.r: Ai jucat la Farul) Da, a fost o etapă din viaţa mea. M-am simţit foarte bine. Am prieteni, am rămas cu amintiri aici şi cam atât.

La ce a făcut domnul Hagi aici, chiar vorbeam, a investit enorm, şi baza, şi hotelul, e cu totul altceva. Nişte condiţii extraordinare pentru a face performanţă.

Nu am nicio ofertă, am semnat pe 3 ani cu Corvinul, am o clauză destul de mare în oglindă, am treabă aici, sunt foarte respectat, poate de asta sunt şi aşa pătimaş. Înţeleg jocul ăsta de fotbal, am fost fundaş lateral, n-am fost vreun tehnic, să înţeleg din altă poziţie. Ştiu că e de luptă şi îmi place aspectul acesta.

Dar am văzut chiar în faza mea acea fază şi mă face să fiu un pic trist. Fără să arunc vina asupra arbitrilor. Aşa am văzut eu, poate sunt sub influenţa emoţiilor”, a declarat Florin Maxim, la conferinţa de presă.

Farul a învins-o cu 2-0 pe Corvinul, care a evoluat în 10 oameni din minutul 51, atunci când a fost eliminat Cărăruş. În acest meci tânărul Alexandru Goncear (17 ani) a marcat un gol fabulos, de la 60 de metri! Golul incredibil a fost înscris chiar la ultima fază a meciului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacția unui român după ce a băgat benzină cu 10 lei per litru: "Tragem pe dreapta, gata"
Observator
Reacția unui român după ce a băgat benzină cu 10 lei per litru: "Tragem pe dreapta, gata"
Dan Șucu a urcat pe scenă în Italia și a emoționat publicul: „Nu mai este o surpriză”
Fanatik.ro
Dan Șucu a urcat pe scenă în Italia și a emoționat publicul: „Nu mai este o surpriză”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial