Florin Maxim s-a enervat după înfrângerea cu Farul! Nu i-a menajat pe constănţeni: „Eraţi la un pas să retrogradaţi”

Antrenorul Corvinului, Florin Maxim (45 de ani), a fost enervat la conferinţa de presă de o întrebare legată de obiectivul echipei.
Nou-promovată în Liga 1, Corvinul are o victorie şi o înfrângere în primele două meciuri. La întrebarea legată de obiectiv, el i-a taxat pe cei de la Farul.
Enervat de o întrebare legată de obiectiv, Florin Maxim a taxat-o pe Farul: „Era să retrogradaţi”
Fost jucător la Farul, Florin Maxim a vorbit ulterior laudativ despre investiţiile făcute de Gică Hagi la echipa constănţeană.
Maxim a fost iritat şi de o fază de arbitraj. A fost însă foarte precaut, subliniind că nu vrea să dea vina pe arbitri.
„Meritam să ne arate o reluare, să ne liniştească un pic.
La golul 2 e ultima fază, e o fază banală, dar putea fi fault, să aruncăm o minge în careu şi poate s-ar fi întâmplat să egalăm.
Nu vreau să arunc vina pe arbitri, nicidecum, eu consider că noi, Corvinul, merităm măcar o reluare şi o dungă trasă.
(n.r: Obiectivul?) Da, e play-off-ul, pentru că, aşa cum spuneţi dumneavoastră, oricum ajungem acolo. Dacă mă întrebaţi, dumneavoastră ce vă propuneţi, de la Farul? Eraţi la un pas să retrogradaţi. Fără să jignesc.
Nu e logic? Ce să ne propunem?
(n.r: Ai jucat la Farul) Da, a fost o etapă din viaţa mea. M-am simţit foarte bine. Am prieteni, am rămas cu amintiri aici şi cam atât.
La ce a făcut domnul Hagi aici, chiar vorbeam, a investit enorm, şi baza, şi hotelul, e cu totul altceva. Nişte condiţii extraordinare pentru a face performanţă.
Nu am nicio ofertă, am semnat pe 3 ani cu Corvinul, am o clauză destul de mare în oglindă, am treabă aici, sunt foarte respectat, poate de asta sunt şi aşa pătimaş. Înţeleg jocul ăsta de fotbal, am fost fundaş lateral, n-am fost vreun tehnic, să înţeleg din altă poziţie. Ştiu că e de luptă şi îmi place aspectul acesta.
Dar am văzut chiar în faza mea acea fază şi mă face să fiu un pic trist. Fără să arunc vina asupra arbitrilor. Aşa am văzut eu, poate sunt sub influenţa emoţiilor”, a declarat Florin Maxim, la conferinţa de presă.
Farul a învins-o cu 2-0 pe Corvinul, care a evoluat în 10 oameni din minutul 51, atunci când a fost eliminat Cărăruş. În acest meci tânărul Alexandru Goncear (17 ani) a marcat un gol fabulos, de la 60 de metri! Golul incredibil a fost înscris chiar la ultima fază a meciului.
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