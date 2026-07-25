Florin Maxim s-a enervat după înfrângerea cu Farul! Nu i-a menajat pe constănţeni: „Eraţi la un pas să retrogradaţi”

Florin Maxim, la conferinţa de presă / AntenaSport

Antrenorul Corvinului, Florin Maxim (45 de ani), a fost enervat la conferinţa de presă de o întrebare legată de obiectivul echipei.

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Nou-promovată în Liga 1, Corvinul are o victorie şi o înfrângere în primele două meciuri. La întrebarea legată de obiectiv, el i-a taxat pe cei de la Farul.

Enervat de o întrebare legată de obiectiv, Florin Maxim a taxat-o pe Farul: „Era să retrogradaţi”

Fost jucător la Farul, Florin Maxim a vorbit ulterior laudativ despre investiţiile făcute de Gică Hagi la echipa constănţeană.

Maxim a fost iritat şi de o fază de arbitraj. A fost însă foarte precaut, subliniind că nu vrea să dea vina pe arbitri.

„Meritam să ne arate o reluare, să ne liniştească un pic.