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Lovitură pentru Lewis Hamilton! Pilotul Ferrari, „retrogradat” din grilă în MP al Ungariei. Antonelli, penalizat și el

Andrei Nicolae Publicat: 25 iulie 2026, 21:47

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Lovitură pentru Lewis Hamilton! Pilotul Ferrari, „retrogradat din grilă în MP al Ungariei. Antonelli, penalizat și el

Lewis Hamilton, în Marele Premiu al Ungariei / Profimedia

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Britanicul Lewis Hamilton (Ferrari), care iniţial ocupa locul al doilea pe grila de start a Marelui Premiu al Ungariei de Formula 1 programat pentru duminică, a primit sâmbătă o penalizare de trei locuri pentru că l-a obstrucţionat pe australianul Oscar Piastri (McLaren).

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Septuplul campion mondial, care a ratat pole position-ul în fața conaţionalului său Lando Norris (McLaren) cu doar 12 miimi de secundă, a fost sancţionat de comisari la mai puţin de două ore după încheierea calificărilor.

Update: Kimi Antonelli, penalizat și el cu trei poziții

Oficialii din Formula 1 au decis ca și Kimi Antonelli să fie „retrogradat” cu trei poziții din grila de strat, după ce în timpul calificărilor, în Q3, nu a încetinit suficient de mult sub steag galben în virajul 14.

Grila de start pentru Marele Premiu al Ungariei arată în felul următor:

1. Lando Norris

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2. Charles Leclerc

3. Oscar Piastri

4. Max Verstappen

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5. Lewis Hamilton

6. George Russell

7. Kimi Antonelli

8. Isack Hadjar

9. Arvind Lindblad

10. Nico Hulkenberg

De ce a fost penalizat Lewis Hamilton? Britanicul va pleca de pe locul 5

În timp ce primii 10 piloţi se pregăteau pentru ultimele tururi, Ferrari părea să se afle într-o competiţie directă cu Lando Norris de la McLaren pentru pole position, iar Hamilton a fost cel care a ocupat provizoriu primul loc.

Cu toate acestea, Norris a reuşit să înregistreze timpul necesar pentru a se califica pe P1 pentru prima dată în acest sezon, retrogradând pilotul de 41 de ani pe locul al doilea, înainte ca ulterior să se afle că Hamilton urma să fie anchetat după calificări.

Incidentul s-a petrecut în timp ce Piastri încerca să-şi îmbunătăţească timpul la ultima sa încercare, lucru de care Hamilton nu era conştient. El l-a blocat pe australian la virajul 1, forţându-l să depăşească limitele pistei, să-şi întrerupă turul şi să se mulţumească cu locul 5.

Hamilton a recunoscut imediat după calificări: „Cred că mintea mea e pur şi simplu în altă parte în acest moment, pentru că, odată ce mi-am terminat turul, nu ştiu dacă am stat în calea cuiva, aşa că încerc să-mi dau seama ce s-a întâmplat, deoarece nu mi-am dat seama că venea cineva„.

S-a confirmat că va fi sancţionat cu o retrogradare pe grila de start, ceea ce îl va plasa pe locul 5 şi îi va promova pe Charles Leclerc, Kimi Antonelli şi Piastri cu câte o poziţie fiecare.

Sursa: News.ro

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