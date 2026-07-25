Lovitură pentru Lewis Hamilton! Pilotul Ferrari, „retrogradat” din grilă în MP al Ungariei. Antonelli, penalizat și el

5. Lewis Hamilton

6. George Russell

7. Kimi Antonelli

8. Isack Hadjar

9. Arvind Lindblad

10. Nico Hulkenberg

De ce a fost penalizat Lewis Hamilton? Britanicul va pleca de pe locul 5

În timp ce primii 10 piloţi se pregăteau pentru ultimele tururi, Ferrari părea să se afle într-o competiţie directă cu Lando Norris de la McLaren pentru pole position, iar Hamilton a fost cel care a ocupat provizoriu primul loc.

Cu toate acestea, Norris a reuşit să înregistreze timpul necesar pentru a se califica pe P1 pentru prima dată în acest sezon, retrogradând pilotul de 41 de ani pe locul al doilea, înainte ca ulterior să se afle că Hamilton urma să fie anchetat după calificări.

Incidentul s-a petrecut în timp ce Piastri încerca să-şi îmbunătăţească timpul la ultima sa încercare, lucru de care Hamilton nu era conştient. El l-a blocat pe australian la virajul 1, forţându-l să depăşească limitele pistei, să-şi întrerupă turul şi să se mulţumească cu locul 5.

#HungarianGP 🇭🇺 | Lewis Hamilton under investigation for impeding Oscar Piastri.

Hamilton wasn’t aware Piastri was on a lap at the time as information was relayed to him very quick and all over.

📻 | Santi: “Piastri pushing.”

📻 | Santi: “Yellow flag, yellow flag”

📻 | Lewis…

— deni (@fiagirly) July 25, 2026

Hamilton a recunoscut imediat după calificări: „Cred că mintea mea e pur şi simplu în altă parte în acest moment, pentru că, odată ce mi-am terminat turul, nu ştiu dacă am stat în calea cuiva, aşa că încerc să-mi dau seama ce s-a întâmplat, deoarece nu mi-am dat seama că venea cineva„.

S-a confirmat că va fi sancţionat cu o retrogradare pe grila de start, ceea ce îl va plasa pe locul 5 şi îi va promova pe Charles Leclerc, Kimi Antonelli şi Piastri cu câte o poziţie fiecare.

Lewis Hamilton handed a three-place grid penalty for „unnecessarily impeding” Oscar Piastri during Q3

He’ll start Sunday’s Grand Prix from P5 on the grid#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/Rt7ST2AFd3

— Formula 1 (@F1) July 25, 2026

Sursa: News.ro