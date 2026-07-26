Home | Fotbal | Liga 1 | FCSB, iertată de un cartonaş roşu la partida cu Csikszereda? Decizia arbitrului Fluieran
Foto

FCSB, iertată de un cartonaş roşu la partida cu Csikszereda? Decizia arbitrului Fluieran

Mihai Alecu Publicat: 26 iulie 2026, 21:04

Comentarii
FCSB, iertată de un cartonaş roşu la partida cu Csikszereda? Decizia arbitrului Fluieran
galerie foto Galerie (3)

Fază controversată la duelul dintre Csikszereda şi FCSB. Foto: Captură @ Digi Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Duelul dintre Csikszereda şi FCSB, din runda cu numărul 2 a Ligii 1, a început cu un gol pentru formaţia oaspete, semnat de Risto Radunovic, cu un şut frumos, de la distanţă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Avantajul a fost dublat după doar 16 minute, atunci când Dennis Politic a înscris cu un şut deviat, de la marginea careului, care l-a păcălit pe Eduard Pap.

FCSB, fază controversată în startul partidei cu Csikszereda

Formaţia bucureşteană a fost protagonista unei faze controversate după 10 minute din întâlnirea de la Sfântu Gheorghe, când avea avantaj de un singur gol. Un duel în bandă, între Lorand Paszka şi Ricardo Pădurariu, la care s-a dictat fault pentru gazde, a fost reclamat de fotbalistul de la Csikszreda.

Pe reluări s-a putut observa cum jucătorul de la FCSB a avut o intrare neglijentă şi l-a lovit cu talpa pe tibie pe adversarul său, care s-a zvârcolit pe gazon preţ de câteva secunde pentru a-l convinge pe Viorel Fluieran că intrarea a fost una dură şi merită sancţionată.

Formaţia bucureşteană, „iertată” de Viorel Fluieran după intrarea dură a lui Pădurariu

Ideea unui cartonaş roşu a fost discutată inclusiv de comentatorii partidei, însă concluzia a fost că nu l-a prins în totalitate pe Paszka, iar faza ar putea fi în zona unui cartonaş galben spre portocaliu.

Reclamă
Reclamă

Totuşi, în mod surprinzător, arbitrul confruntării nu a acordat nici măcar cartonaş galben, considerând cel mai probabil că totul a fost o exagerare din partea fotbalistului de la Csikszereda. Nici din camera VAR nu a fost sesizat centralul şi astfel nu s-a discutat despre o posibilă eliminare a fundaşului stânga de la FCSB.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Locul de poveste din Europa unde vinul e mai ieftin decât o cafea. La cină, turiştii au parte de o surpriză
Observator
Locul de poveste din Europa unde vinul e mai ieftin decât o cafea. La cină, turiştii au parte de o surpriză
DinamoFest la fiecare meci de acasă! Planul lui Andrei Nicolescu: „Un mare succes!”
Fanatik.ro
DinamoFest la fiecare meci de acasă! Planul lui Andrei Nicolescu: „Un mare succes!”
21:03

„Ce să faci cu el?” Fotbalistul „distrus” de Gigi Becali în ultima vreme a marcat cu Csikszereda!
20:50

Andrei Cordea a depus memoriu la FRF. „Asta este între mine și club”
20:47

VideoJurnal Antena Sport | Fanii dau năvală
20:31

Simone Tempestini a terminat pe locul 15 în Polonia, după un incident incredibil
20:28

LIVE TEXTCsikszereda – FCSB 0-2, ACUM. Dennis Politic punctează pentru bucureşteni
20:27

VideoJurnal Antena Sport | Tot mai sus!
Vezi toate știrile
1 FotoSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal 2 Juan Carlos Amoedo Dasilva a semnat cu Universitatea Craiova 3 Florin Prunea, derapaj rasist! Ce a putut spune despre un jucător din derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova 4 Florin Maxim s-a enervat după înfrângerea cu Farul! Nu i-a menajat pe constănţeni: „Eraţi la un pas să retrogradaţi” 5 Lovitură pentru Lewis Hamilton! Pilotul Ferrari, „retrogradat” din grilă în MP al Ungariei. Antonelli, penalizat și el 6 Primul jucător care e OUT de la Universitatea Craiova, după umilința cu Dinamo. Decizia luată de conducerea oltenilor
Citește și