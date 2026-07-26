FCSB, iertată de un cartonaş roşu la partida cu Csikszereda? Decizia arbitrului Fluieran

Duelul dintre Csikszereda şi FCSB, din runda cu numărul 2 a Ligii 1, a început cu un gol pentru formaţia oaspete, semnat de Risto Radunovic, cu un şut frumos, de la distanţă.
Avantajul a fost dublat după doar 16 minute, atunci când Dennis Politic a înscris cu un şut deviat, de la marginea careului, care l-a păcălit pe Eduard Pap.
FCSB, fază controversată în startul partidei cu Csikszereda
Formaţia bucureşteană a fost protagonista unei faze controversate după 10 minute din întâlnirea de la Sfântu Gheorghe, când avea avantaj de un singur gol. Un duel în bandă, între Lorand Paszka şi Ricardo Pădurariu, la care s-a dictat fault pentru gazde, a fost reclamat de fotbalistul de la Csikszreda.
Pe reluări s-a putut observa cum jucătorul de la FCSB a avut o intrare neglijentă şi l-a lovit cu talpa pe tibie pe adversarul său, care s-a zvârcolit pe gazon preţ de câteva secunde pentru a-l convinge pe Viorel Fluieran că intrarea a fost una dură şi merită sancţionată.
Formaţia bucureşteană, „iertată” de Viorel Fluieran după intrarea dură a lui Pădurariu
Ideea unui cartonaş roşu a fost discutată inclusiv de comentatorii partidei, însă concluzia a fost că nu l-a prins în totalitate pe Paszka, iar faza ar putea fi în zona unui cartonaş galben spre portocaliu.
Totuşi, în mod surprinzător, arbitrul confruntării nu a acordat nici măcar cartonaş galben, considerând cel mai probabil că totul a fost o exagerare din partea fotbalistului de la Csikszereda. Nici din camera VAR nu a fost sesizat centralul şi astfel nu s-a discutat despre o posibilă eliminare a fundaşului stânga de la FCSB.
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