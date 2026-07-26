Primul jucător care e OUT de la Universitatea Craiova, după umilința cu Dinamo. Decizia luată de conducerea oltenilor

Universitatea Craiova a fost umilită de Dinamo, în etapa a doua Ligii 1. „Câinii” au dat recital pe arena Arcul de Triumf și s-au impus cu un categoric 5-1.
Formația lui Nuno Campos a evoluat în superioritate numerică de pe finalul primei reprize, când conduceau deja cu 2-0. Juraj Badelj (22 de ani) a fost eliminat pentru un fault comis asupra lui Alexandru Musi, la marginea careului.
Primul jucător care e OUT de la Universitatea Craiova, după umilința cu Dinamo: Juraj Badelj
După evoluția dezastruoasă din derby-ul pierdut cu Dinamo, Juraj Badelj se pregătește să plece de la Universitatea Craiova. Fundașul mai are un an de contract cu oltenii, iar conform fanatik.ro, campioana vrea să-i rezilieze, pe cale amiabilă, înțelegerea acestuia.
Juraj Badelj a fost titularizat de Filipe Coelho în meciul cu Dinamo dat fiind faptul că titularii au fost menajați pentru returul cu Levski Sofia. Campioana forțează calificarea în turul trei preliminar de Champions League, pierzând manșa tur cu bulgarii, scor 0-1.
După plecarea lui Juraj Badelj, oltenii vor să aducă un nou fundaș central. Pe această poziție, Filipe Coelho are deja mai multe variante, anume Romanchuk, Rus, Screciu, Stevanovic și Fălcușan. Totodată, și Alexandru Crețu a fost utilizat pe acest post, deși poziția sa de bază este de mijlocaș central.
Juraj Badelj a ajuns la Universitatea Craiova în iarna lui 2023, când oltenii le-au achitat celor de la Rudes U19, formație din Croația, suma de 200.000 de euro. În total, fundașul central croat a bifat 75 de meciuri pentru echipa din Bănie, în toate competițiile, reușind să marcheze un gol.
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