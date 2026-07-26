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„Ce să faci cu el?” Fotbalistul „distrus” de Gigi Becali în ultima vreme a marcat cu Csikszereda!

Bogdan Stănescu Publicat: 26 iulie 2026, 21:03

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„Ce să faci cu el? Fotbalistul „distrus de Gigi Becali în ultima vreme a marcat cu Csikszereda!

Dennis Politic se bucură alături de jucătorii FCSB-ului / Sport Pictures

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Gigi Becali (68 de ani) l-a atacat în ultima perioadă pe Dennis Politic (26 de ani), fotbalist pe care l-a transferat de la marea rivală, Dinamo.

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În condiţiile în care FCSB menajează mai mulţi titulari, Dennis Politic şi-a făcut iar loc în primul 11 al roş-albaştrilor şi a reuşit să marcheze.

Dennis Politic a marcat pentru FCSB după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Risto Radunovic a deschis scorul în meciul cu Csikszereda cu un eurogol în minutul 3, apoi Dennis Politic a majorat avantajul roş-albaştrilor cu un şut deviat, în minutul 16.

Gigi Becali l-a criticat dur, recent, pe Dennis Politic. Patronul FCSB-ului transmitea că nu mai are încredere în fotbalistul care l-a costat aproape 2 milioane de euro (circa 1 milion de euro plus Alex Musi).

El nu face faza defensivă. Politic, fă măcar ceva în atac! Dacă nici colo, nici colo nu face, ce să faci cu el? Nu prea cred că mai are loc. Deja vin jucători noi. Mai este și David Miculescu, care joacă în dreapta, mai e și Cisotti. Deci, nu prea cred că mai poate Politic. Asta este, ce să faci?!

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Politic e talentat, dar e fricos. În viață, mai ales la fotbal, dacă ești fricos… Poți să fii talentul talentului, dacă ești fricos, nu poți să joci fotbal. E posibil să mai joace în campionat, dacă, de exemplu, ajungem în primăvara europeană.

Să zicem că atunci am avea nevoie de el și e posibil să joace în campionat. Eu cred că el nu poate să joace în dreapta, tot în stânga e locul lui”, spunea Gigi Becali, pentru digisport.ro, după FCSB – FC Argeş 2-0.

Politic a jucat şi în FCSB – Auda 2-3, iar Becali l-a criticat şi după acea partidă.

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Juca Politic vreodată? Niciodată nu-mi mai pun baza în el, dar n-am avut schimbări”, spunea Gigi Becali după eşecul cu Auda.

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