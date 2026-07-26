„Ce să faci cu el?” Fotbalistul „distrus” de Gigi Becali în ultima vreme a marcat cu Csikszereda!

Gigi Becali (68 de ani) l-a atacat în ultima perioadă pe Dennis Politic (26 de ani), fotbalist pe care l-a transferat de la marea rivală, Dinamo.

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În condiţiile în care FCSB menajează mai mulţi titulari, Dennis Politic şi-a făcut iar loc în primul 11 al roş-albaştrilor şi a reuşit să marcheze.

Dennis Politic a marcat pentru FCSB după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Risto Radunovic a deschis scorul în meciul cu Csikszereda cu un eurogol în minutul 3, apoi Dennis Politic a majorat avantajul roş-albaştrilor cu un şut deviat, în minutul 16.

Gigi Becali l-a criticat dur, recent, pe Dennis Politic. Patronul FCSB-ului transmitea că nu mai are încredere în fotbalistul care l-a costat aproape 2 milioane de euro (circa 1 milion de euro plus Alex Musi).

„El nu face faza defensivă. Politic, fă măcar ceva în atac! Dacă nici colo, nici colo nu face, ce să faci cu el? Nu prea cred că mai are loc. Deja vin jucători noi. Mai este și David Miculescu, care joacă în dreapta, mai e și Cisotti. Deci, nu prea cred că mai poate Politic. Asta este, ce să faci?!