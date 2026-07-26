Home | Alte sporturi | Simone Tempestini a terminat pe locul 15 în Polonia, după un incident incredibil

Simone Tempestini a terminat pe locul 15 în Polonia, după un incident incredibil

Antena Sport Publicat: 26 iulie 2026, 20:31

Comentarii
Simone Tempestini a terminat pe locul 15 în Polonia, după un incident incredibil
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Simone Tempestini a terminat pe locul 15 a patra etapă din Campionatul European de Raliuri, în Polonia, după ce un control al poliției rutiere l-a făcut să întârzie la startul unei probe speciale și să primească o penalizare de două minute, decisive pentru a-l scoate din lupta din lupta pe care o dădea în vârful clasamentului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea incidentului de duminică, Tempestini se afla pe locul 8 la general, la numai 4,2 secunde de Top 5, pentru care lupta cu două echipaje poloneze.

Cu puțin timp înainte de startul probei speciale cu numărul 9, echipajul format din Tempestini și Francesca Maior a fost oprit de poliția rutieră pe drumul de legătură. Tempestini a fost singurul pilot verificat, iar controlul, în care nu s-a constatat nicio abatere și nu a fost aplicată nicio sancțiune, a durat suficient pentru ca pilotul român să întârzie nu mai puțin de 12 minute la start.

Conform regulamentului, acesta a primit o penalizare de două minute, care l-a aruncat până pe locul 20 în clasamentul general. Chiar și în aceste condiții, Tempestini nu a renunțat la luptă. A recuperat cinci poziții până la finalul raliului și a încheiat etapa pe locul 15, cu un timp total de 1:42:02.2, obținând două puncte în clasamentul general. În ciuda demersurilor făcute de echipa lui Tempestini, organizatorii nu au luat nicio măsură până la finalul raliului pentru a remedia situația hilară.

Dacă și-ar fi păstrat cel puțin locul 8, pe care îl ocupa înaintea incidentului, Tempestini ar fi urcat pe poziția a șasea în ierarhia generală, la doar 13 puncte de podiumul clasamentului open din competiția continentală după primele patru etape ale sezonului. În schimb, pilotul român este pe 11 și acum e nevoit să recupereze teren în etapele rămase ale sezonului.

Reclamă
Reclamă

„Din păcate, nu pot face nimic în această situație și nu am obținut rezultatul pe care mi-l doream aici. E un raliu care mi se potrivește ca traseu, eram încrezători că putem reuși să acumulăm puncte importante. Vom rămâne concentrați pentru următoarele etape”, a declarat Tempestini la final.

La competiția europeană de la Raliul Poloniei au mai participat patru piloți din România. Andrei Gîrtofan s-a clasat pe locul 17, Reis Suliman pe 39, Alexandra Teslovan pe 43, în timp ce Jerome France, care a concurat la clasa GT din cadrul raliului, a fost pe 50 la general. Etapa a fost câștigată de finlandezul Teemu Sunine, care rămâne și liderul clasamentului general.

Următoarea etapă din Campionatul European de Raliuri va avea la Barum, în Cehia, în perioada 14-16 august.

Jandarmii au oprit-o pentru un "bagaj suspect". Atunci, iubitul ei a îngenuncheat și a cerut-o de soțieJandarmii au oprit-o pentru un "bagaj suspect". Atunci, iubitul ei a îngenuncheat și a cerut-o de soție
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânără de 18 ani, în stare gravă după ce s-a îmbolnăvit de meningită. Ar fi luat bacteria la un festival
Observator
Tânără de 18 ani, în stare gravă după ce s-a îmbolnăvit de meningită. Ar fi luat bacteria la un festival
DinamoFest la fiecare meci de acasă! Planul lui Andrei Nicolescu: „Un mare succes!”
Fanatik.ro
DinamoFest la fiecare meci de acasă! Planul lui Andrei Nicolescu: „Un mare succes!”
21:28

LIVE TEXTCsikszereda – FCSB 0-2, ACUM. Dennis Politic punctează pentru bucureşteni
21:04

FotoFCSB, iertată de un cartonaş roşu la partida cu Csikszereda? Decizia arbitrului Fluieran
21:03

„Ce să faci cu el?” Fotbalistul „distrus” de Gigi Becali în ultima vreme a marcat cu Csikszereda!
20:50

Andrei Cordea a depus memoriu la FRF. „Asta este între mine și club”
20:47

VideoJurnal Antena Sport | Fanii dau năvală
20:27

VideoJurnal Antena Sport | Tot mai sus!
Vezi toate știrile
1 FotoSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal 2 Juan Carlos Amoedo Dasilva a semnat cu Universitatea Craiova 3 Florin Prunea, derapaj rasist! Ce a putut spune despre un jucător din derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova 4 Florin Maxim s-a enervat după înfrângerea cu Farul! Nu i-a menajat pe constănţeni: „Eraţi la un pas să retrogradaţi” 5 Lovitură pentru Lewis Hamilton! Pilotul Ferrari, „retrogradat” din grilă în MP al Ungariei. Antonelli, penalizat și el 6 Primul jucător care e OUT de la Universitatea Craiova, după umilința cu Dinamo. Decizia luată de conducerea oltenilor
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă