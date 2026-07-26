Simone Tempestini a terminat pe locul 15 în Polonia, după un incident incredibil

Simone Tempestini a terminat pe locul 15 a patra etapă din Campionatul European de Raliuri, în Polonia, după ce un control al poliției rutiere l-a făcut să întârzie la startul unei probe speciale și să primească o penalizare de două minute, decisive pentru a-l scoate din lupta din lupta pe care o dădea în vârful clasamentului.

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Înaintea incidentului de duminică, Tempestini se afla pe locul 8 la general, la numai 4,2 secunde de Top 5, pentru care lupta cu două echipaje poloneze.

Cu puțin timp înainte de startul probei speciale cu numărul 9, echipajul format din Tempestini și Francesca Maior a fost oprit de poliția rutieră pe drumul de legătură. Tempestini a fost singurul pilot verificat, iar controlul, în care nu s-a constatat nicio abatere și nu a fost aplicată nicio sancțiune, a durat suficient pentru ca pilotul român să întârzie nu mai puțin de 12 minute la start.

Conform regulamentului, acesta a primit o penalizare de două minute, care l-a aruncat până pe locul 20 în clasamentul general. Chiar și în aceste condiții, Tempestini nu a renunțat la luptă. A recuperat cinci poziții până la finalul raliului și a încheiat etapa pe locul 15, cu un timp total de 1:42:02.2, obținând două puncte în clasamentul general. În ciuda demersurilor făcute de echipa lui Tempestini, organizatorii nu au luat nicio măsură până la finalul raliului pentru a remedia situația hilară.

Dacă și-ar fi păstrat cel puțin locul 8, pe care îl ocupa înaintea incidentului, Tempestini ar fi urcat pe poziția a șasea în ierarhia generală, la doar 13 puncte de podiumul clasamentului open din competiția continentală după primele patru etape ale sezonului. În schimb, pilotul român este pe 11 și acum e nevoit să recupereze teren în etapele rămase ale sezonului.