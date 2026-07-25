Florin Prunea, derapaj rasist! Ce a putut spune despre un jucător din derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova

Florin Prunea (57 de ani) a vrut să îl laude pe portarul marocan al lui Dinamo, Alaa Bellaarouch (24 de ani), dar a comis un derapaj rasist.
Prunea a spus „maimuţa asta”, referindu-se la Bellaarouch, care a avut o prestaţie foarte bună în prima repriză a derby-ului Dinamo – Universitatea Craiova.
Florin Prunea a vrut să îl laude pe portarul lui Dinamo, dar a „comis-o”! Derapaj rasist al componentului Generaţiei de Aur
„Plecând din poartă. Nu-l jignesc, e în sensul bun, «maimuţa» asta. Aţi văzut, mă, cum e? Zici că-i arc Bellarouch ăsta”, a spus Prunea la DigiSport.
Moderatorul a intervenit. „Să nu mai folosim termeni din aceştia”, i-a transmis lui Prunea, care a insistat că îl laudă pe Bellaarouch pentru agilitatea acestuia.
Gică Craioveanu a punctat şi el că Prunea se referea la reflexele portarului marocan.
„Dinamo e o echipă atât de concentrată… Noi ştim în fotbal de ce-i spunem aşa, e ceva incredibil. Vezi că joacă libero, ăsta nu e portar”, a mai spus Florin Prunea.
Dinamo l-a împrumutat pe Alaa Bellaarouch de la formaţia portugheză Braga. „Câinii” au opţiune de transfer definitiv pentru portarul marocan cotat la 400.000 de euro.
Dinamo a intrat la pauză cu un avantaj de două goluri, după reuşitele lui Alberto Soro (min. 8) şi Alex Musi (min. 29). Musi marcase iar, dar reuşita lui a fost anulată pentru un henţ. Acelaşi Musi a fost la un pas de a scoate un penalty în finalul primei reprize. Istvan Kovacs a acordat iniţial penalty, apoi, în urma verificării VAR, a mutat faultul din careu în afara careului. El l-a şi eliminat pe Badelj pentru faultul asupra lui Musi.
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