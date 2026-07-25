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Florin Prunea, derapaj rasist! Ce a putut spune despre un jucător din derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova

Antena Sport Publicat: 25 iulie 2026, 21:55

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Florin Prunea, derapaj rasist! Ce a putut spune despre un jucător din derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova

Florin Prunea, la un meci / Hepta

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Florin Prunea (57 de ani) a vrut să îl laude pe portarul marocan al lui Dinamo, Alaa Bellaarouch (24 de ani), dar a comis un derapaj rasist.

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Prunea a spus „maimuţa asta”, referindu-se la Bellaarouch, care a avut o prestaţie foarte bună în prima repriză a derby-ului Dinamo – Universitatea Craiova.

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„Plecând din poartă. Nu-l jignesc, e în sensul bun, «maimuţa» asta. Aţi văzut, mă, cum e? Zici că-i arc Bellarouch ăsta”, a spus Prunea la DigiSport.

Moderatorul a intervenit. „Să nu mai folosim termeni din aceştia”, i-a transmis lui Prunea, care a insistat că îl laudă pe Bellaarouch pentru agilitatea acestuia.

Gică Craioveanu a punctat şi el că Prunea se referea la reflexele portarului marocan.

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„Dinamo e o echipă atât de concentrată… Noi ştim în fotbal de ce-i spunem aşa, e ceva incredibil. Vezi că joacă libero, ăsta nu e portar”, a mai spus Florin Prunea.

Dinamo l-a împrumutat pe Alaa Bellaarouch de la formaţia portugheză Braga. „Câinii” au opţiune de transfer definitiv pentru portarul marocan cotat la 400.000 de euro.

Dinamo a intrat la pauză cu un avantaj de două goluri, după reuşitele lui Alberto Soro (min. 8) şi Alex Musi (min. 29). Musi marcase iar, dar reuşita lui a fost anulată pentru un henţ. Acelaşi Musi a fost la un pas de a scoate un penalty în finalul primei reprize. Istvan Kovacs a acordat iniţial penalty, apoi, în urma verificării VAR, a mutat faultul din careu în afara careului. El l-a şi eliminat pe Badelj pentru faultul asupra lui Musi.

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