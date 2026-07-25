Florin Prunea, derapaj rasist! Ce a putut spune despre un jucător din derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova

Florin Prunea, la un meci / Hepta

Florin Prunea (57 de ani) a vrut să îl laude pe portarul marocan al lui Dinamo, Alaa Bellaarouch (24 de ani), dar a comis un derapaj rasist.

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Prunea a spus „maimuţa asta”, referindu-se la Bellaarouch, care a avut o prestaţie foarte bună în prima repriză a derby-ului Dinamo – Universitatea Craiova.

Florin Prunea a vrut să îl laude pe portarul lui Dinamo, dar a „comis-o”! Derapaj rasist al componentului Generaţiei de Aur

„Plecând din poartă. Nu-l jignesc, e în sensul bun, «maimuţa» asta. Aţi văzut, mă, cum e? Zici că-i arc Bellarouch ăsta”, a spus Prunea la DigiSport.

Moderatorul a intervenit. „Să nu mai folosim termeni din aceştia”, i-a transmis lui Prunea, care a insistat că îl laudă pe Bellaarouch pentru agilitatea acestuia.

Gică Craioveanu a punctat şi el că Prunea se referea la reflexele portarului marocan.