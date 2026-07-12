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Controversă uriaşă în Norvegia – Anglia! Specialistul a dat verdictul: golul lui Bellingham trebuia anulat

Alex Masgras Publicat: 12 iulie 2026, 2:18

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Controversă uriaşă în Norvegia – Anglia! Specialistul a dat verdictul: golul lui Bellingham trebuia anulat

Clement Turpin şi Stale Solbakken / Profimedia

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Jude Bellingham a restabilit egalitatea în meciul dintre Norvegia şi Anglia, din sferturile de finală ale Cupei Mondiale. Starul lui Real Madrid a marcat în al doilea minut al prelungirilor din prima repriză, dar reuşita sa a fost contestată de norvegieni.

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Nyland a degajat, iar englezii au recuperat la mijlocul terenului. Anderson i-a pasat lui Gordon, care l-a servit apoi pe Jude Bellingham.

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Controversă uriaşă în Norvegia – Anglia, la primul gol marcat de Jude Bellingham

Se pare însă că mingea degajată de Nyland a lovit un cablul care susţine spidercam-ul arenei din Miami. Jucătorii norvegieni au protestat vehement şi au încercat să îi explice lui Clement Turpin. Cu toate acestea, francezul a validat golul.

La pauza meciului, fostul arbitru Mark Clattenburg, expert pentru FOX Sports, a spus că, potrivit regulilor FIFA, arbitrul ar fi trebuit să oprească faza, ceea ce înseamnă că englezii nu ar fi trebuit să aibă golul validat.

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