Controversă uriaşă în Norvegia – Anglia! Specialistul a dat verdictul: golul lui Bellingham trebuia anulat

Jude Bellingham a restabilit egalitatea în meciul dintre Norvegia şi Anglia, din sferturile de finală ale Cupei Mondiale. Starul lui Real Madrid a marcat în al doilea minut al prelungirilor din prima repriză, dar reuşita sa a fost contestată de norvegieni.

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Nyland a degajat, iar englezii au recuperat la mijlocul terenului. Anderson i-a pasat lui Gordon, care l-a servit apoi pe Jude Bellingham.

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Controversă uriaşă în Norvegia – Anglia, la primul gol marcat de Jude Bellingham

Se pare însă că mingea degajată de Nyland a lovit un cablul care susţine spidercam-ul arenei din Miami. Jucătorii norvegieni au protestat vehement şi au încercat să îi explice lui Clement Turpin. Cu toate acestea, francezul a validat golul.

La pauza meciului, fostul arbitru Mark Clattenburg, expert pentru FOX Sports, a spus că, potrivit regulilor FIFA, arbitrul ar fi trebuit să oprească faza, ceea ce înseamnă că englezii nu ar fi trebuit să aibă golul validat.

Should England’s goal have been ruled out?

The ball hits the spidercam from Norway’s goal kick, which resulted in England gaining possession in the build-up…#FIFAWorldCup pic.twitter.com/FvlhQiBZ4y

— Reginaldo Rosario (@Regi1700) July 11, 2026